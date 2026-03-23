CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

سباليتي يتحدث عن لاعب ركلات الجزاء وكووبماينرز: «خيارات مثيرة للجدل»

لا يزال خطأ لوكاتيلي أمام ساسولو يؤلم: كان من الممكن اتخاذ خيار مختلف. أما بالنسبة للاعب الهولندي...

مرت يومان على مباراة يوفنتوس وساسولو التي انتهت بالتعادل 1-1، لكن الأحداث التي ميزت المباراة لا تزال موضع نقاش، ولا سيما ركلة الجزاء التي تصدى لها موريتش بعد أن سددها مانويل لوكاتيلي قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة.


يقول موقع "توتوسبورت" إن قائد يوفنتوس "محبط للغاية من النتيجة"، وقد أمضى يوم الأحد مع عائلته، وتلقى رسائل مواساة ودعم من زملائه (بيرين، بينسوغليو، غاتي، فلاهوفيتش وييلدز) ومن لوتشيانو سباليتي. كانت هذه بمثابة دفعة معنوية في وقت صعب.


  • دفاع سباليتي

    فيما يتعلق بقرار تكليف لوكاتيلي بتنفيذ ركلة الجزاء، على الرغم من أن كينان يلدز قد لمس الكرة بيده بالقرب من نقطة الجزاء، كان سباليتي واضحاً تماماً في تصريحاته التي أعقبت المباراة مباشرةً: "سأشرح لكم بكل سرور حادثة ركلة الجزاء... لكن دعونا نقدم عرضاً عادياً لما حدث في تلك الحادثة. من هو منفذ ركلة الجزاء؟ في المرة السابقة سألتموني لماذا لم يسددها لوكاتيلي ولماذا سددها لاعب آخر... سددها ديفيد... فلماذا سددها هو؟ سددها يلدز... ولماذا؟... والآن يُعهد بها إلى لوكاتيلي، فلماذا سددها لوكاتيلي؟".


    ومرة أخرى: "ماريما في حالة جنون: أخبرونا أنتم كيف نفعل، أخبرونا أنتم وإلا سنذهب إلى المصحة العقلية، سنذهب جميعًا إلى المصحة العقلية. يلدز؟ كان الكرة في يده... يأخذون الكرة لأنه من المؤكد أنهم يريدون تسديدها. ثم تحدثت مع لوكاتيلي الذي جاء إلى هناك وقال لي: "سأسددها أنا". إذن؟ إذا كنت تريد أن تسددها، فسددها أنت، لأنك أنت من سيقوم بتسديد ركلة الجزاء... "سأسددها أنا"، أحسنت، اذهب وقل له أنني أخبرتك أن عليك أن تسددها أنت. كان الأمر طبيعياً تماماً... وإلا فسننشئ تعاونية... استفتاء آخر حول من يجب أن يسدد ركلة الجزاء...".

  • الرأي: كان من الأفضل أن يسددها يلدز

    لدى سباليتي أسبابه الخاصة، ومن الناحية العقلانية واحترام التسلسل الهرمي، فإن حجته لا تشوبها شائبة: لوكاتيلي هو المتخصص في ركلاتالجزاء، ومن العدل أن يسددها هو. ونسمح لأنفسنا هنا بأن نذكر أيضًا أسباب من يؤيدون الرأي القائل بأنه كان من الأفضل أن يسدد يلدز ركلة الجزاء ضد ساسولو. أولاً، صحيح أنه من الناحية العقلانية ومن حيث التسلسل الهرمي، كان من حق لوكاتيلي تنفيذ ركلة الجزاء، لكن سباليتي نفسه علّمنا خلال مسيرته أن كرة القدم ليست مجرد عقلانية: إنها عاطفة وحدس أيضاً.


    وربما كان اللحظة التي تزامنت مع الدقيقة 85 من مباراة يوفنتوس وساسولو تستحق اختياراً تمليه العاطفة والحدس. كان لوكاتيلي قد أخطأ للتو في تمريرتين، وقد تذمر جمهور الاستاد عند إحداهما. أما يلدز فقد قدم مباراة رائعة، وسجل هدفاً رائعاً: كان يشعر بالثقة، وأراد أن يقود الفريق إلى الفوز.


    وهذه حالة مختلفة تمامًا عن تلك التي شهدت جوناثان ديفيد بطلًا سيئ الحظ في مباراة يوفنتوس وليتشي: لم يسجل الكندي هدفًا منذ زمن بعيد، وكان لاعبًا يعاني من صعوبات، فقام لوكاتيلي، في تلك الأمسية، بلفتة جميلة ومتفانية وكقائد، بترك مسؤولية تسديد ركلة الجزاء له. كان يلدز، في أمسية مباراة يوفنتوس وساسولو، في حالة نفسية مختلفة تمامًا عن حالة ديفيد ضد ليتشي.


    ثم هناك أيضًا مسألة القيمة المطلقة للاعبين الذين نتحدث عنهم. لقد كتبنا ذلك من قبل في أوقات لم تكن مشبوهة ونكرره اليوم: يجب أن يكون اللاعب رقم 10 في يوفنتوس دائمًا أول من يسدد ركلات الجزاء والخيار الأول في ركلات الحرة للفريق، كما كان الحال في الماضي مع بلاتيني وباجيو وديل بييرو. وإذا لم يكن كذلك، فهذا في رأينا مشكلة. إما مشكلة اللاعب أو مشكلة المدرب.


  • كووبماينرز في حيرة من أمره

    كان قرار آخر أثار الحيرة خلال مباراة يوفنتوس وساسولو هو إشراك تيون كوبماينرز. دخل اللاعب الهولندي الملعب في الدقيقة 62 بديلاً لخفرين ثورام، ووضع في البداية في مركز متقدم جداً، عملياً كمهاجم. وكان ظهره إلى المرمى، وهي وضعية صرح مراراً وتكراراً أنه لا يشعر بالراحة فيها. وبالفعل لم يلمس الكرة. ثم، بعد دخول فلاهوفيتش وميليك، تم نقل كوبماينرز إلى الدفاع. أي في أي مكان عدا خط الوسط. يا لها من نهاية سيئة للاعب تم شراؤه بـ 61 مليون يورو، والذي أصبح الآن مرتبكاً في دوره كلاعب بديل.


