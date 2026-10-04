"يعطي كل من دربه كرة ذهبية" .. سباليتي يتغنى بصلاح ويتحسر على موهبة الجزائر

خلال مقابلته المطوّلة مع توتوسبورت، تحدّث مدرب يوفنتوس لوتشانو سباليتي عن أهمية المدرب في إبراز مواهب اللاعبين: "على المدرب أن يخلق أجواء من الخفّة، لكن ما يهم هو اللاعبون الذين يجب جمعهم معًا وجعلهم يفكرون جميعًا بالطريقة ذاتها. لا ينبغي إجراء مجرد جمع فجّ للأفراد، بل استخراج شيء إضافي منهم. الموهبة حرّة وطائشة. أما الخفّة، الخفّة الحقيقية، فلا تولد إلا إذا كنت قد عملت، واللحظات السعيدة غير المعترف بها تتحوّل إلى ندم".

واستغل سباليتي الحوار للعودة لأبرز المواهب التي قام بتدريبها بمسيرته مع الأندية التي عمل فيها بإيطاليا مثل محمد صلاح وخفيتشا كفاراتسخيليا.