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Georgios DonisGetty
محمد سعيد

سباق مع الزمن لتجهيز نواف العقيدي قبل المونديال .. ودونيس يؤجل حسم البديل!

السعودية
كأس العالم
بورتو ريكو
المباريات الودية
نواف العقيدي

من يحمي عرين الأخضر في الحدث العالمي؟

كشفت تقارير صحفية، عن موقف نواف العقيدي، حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، من خوض المواجهة التجريبية الثانية للأخضر أمام منتخب بورتوريكو، السبت المقبل، ضمن استعدادات الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

العقيدي جاء على رأس القائمة النهائية للمنتخب الوطني السعودي التي استدعاها المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، إلى جانب حارسين آخرين هما محمد العويس وأحمد الكسار.

ويطمح حارس النصر لكتابة اسمه في التاريخ بحماية عرين الأخضر خلال الحدث العالمي، لكنه يواجه تحديات كبرى أولها التغلب على إصابته في أسرع وقت ممكن.

  • نواف العقيدي في سباق مع الزمن

    ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية في تقرير لها، أن نواف العقيدي في سباق مع الزمن للتعافي، حيث يعاني الحارس الدولي من إصابة وتر العضلة الضامَّة، ويخضع لبرنامج علاجي مكثَّف، يتضمَّن ثلاثَ جلسات يوميًّا في محاولة لتسريع عملية تعافيه، ورفع جاهزيته خلال الفترة المقبلة.

    وأوضحت الصحيفة السعودية، أن اليوناني جورجيوس دونيس، يفاضل الآن بين أحمد الكسار ومحمد العويس لحماية عرين الأخضر في المباراة الودية القادمة أمام بورتريكو، على أن يُحسم القرار النهائي خلال الاجتماع الفني الذي يسبق اللقاء المقرر له السبت المقبل.

    وأشارت مصادر خاصة ل"الرياضية"، أن دونيس لم يبلغ أيًا من الحارسين حتى الآن باختياره أساسيًا للمواجهة التجريبية، في انتظار اتخاذ القرار النهائي يوم المباراة.

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  • Nawaf Alaqidi NassrGetty

    دونيس يكشف عن موقف حارس الصقور

    دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، سبق وأكد في تصريحات سابقة أن نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، هو الوحيد الذي يعاني من عدم الجاهزية، بين جميع اللاعبين المنضمين إلى قائمة معسكر الأخضر، كونه عائدًا مؤخرًا من الإصابة.

    وأوضح دونيس، خلال مؤتمر الإعلان عن القائمة، أنه قد تعين لمنصب مدرب المنتخب قبل 35 يومًا، وقضى جزءًا من هذه الفترة في التواصل مع الأندية لمعرفة أواضع اللاعبين، كما استمع للعديد من الأراء، ولديه جميع المعلومات الطبية والفنية التي يحتاج إليها، وأغلب اللاعبين جاهزون باستثناء العقيدي.

    وكان المنتخب السعودي قد خسر أولى مبارياته التجريبية أمام منتخب الإكوادور بنتيجة (1ـ2) والتي تولى خلالها محمد العويس حماية عرين الأخضر، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي الذي يسبق انطلاق بطولة كأس العالم المقررة في 11 يونيو الجاري، وتبقت للأخضر مواجهتان تجريبيتان أمام بورتوريكو السبت، ومنتخب السنغال 10 يونيو الجاري.

  • صراع شرس مع العويس

    حتى الآن لم يحسم دونيس موقفه النهائي بشأن الحارس الأول للمنتخب السعودي، إلا أن المنافسة تنحصر بين محمد العويس ونواف العقيدي، وإن كان الأول صاحب الحظوظ الأقوى نظرًا لجاهزيته ومشاركته في الودية الأخيرة أمام الإكوادور وكذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر به من قبل خلال مباراة صربية الودية ورفع أسهمه أمام الجماهير والإعلام.

    في المقابل، العقيدي لم يشارك بصورة منتظمة منذ فترة طويلة مع النصر، كما تعرض خلال الأشهر الماضية لهجوم إعلامي وانتقادات كبيرة بعد ظهوره الأخير مع المنتخب أمام منتخب مصر في معسكر مارس الماضي، وهو ما قد يؤثر على حالته الذهنية قبل البطولة.

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    رحلة منتخب السعودية في كأس العالم

    يدخل المنتخب السعودي نهائيات كأس العالم 2026 وهو يحمل طموحات كبيرة لتكرار إنجازات سابقة وتجاوز عقبة دور المجموعات بنجاح.

    وتفرض القرعة التي أوقعت الأخضر في مجموعة تضم منتخبات أوروجواي وإسبانيا وكاب فيردي تحديات بدنية وخططية هائلة تستوجب الوصول إلى قمة الجاهزية قبل انطلاق العرس الكروي يوم 11 يونيو الجاري في القارة الأمريكية.

    وسيبدأ الأخضر مشواره المونديالي باختبار من العيار الثقيل أمام منتخب أوروجواي يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو الجاري، ليعود بعدها بخمسة أيام وتحديدًا في 21 يونيو لخوض معركة كروية كبرى أمام منتخب إسبانيا، قبل أن يختتم مواجهات دور المجموعات بلقاء منتخب الرأس الأخضر يوم 27 من الشهر ذاته، متطلعًا لحصد بطاقة التأهل للدور القادم.

    ويسعى دونيس من خلال برنامجه الإعدادي الحالي إلى بناء شخصية قوية للفريق تعتمد على الانضباط العالي والقدرة على التحول السريع من وضعية الدفاع إلى الهجوم وهو النهج الذي يتطلب لياقة بدنية مرتفعة وتركيزًا ذهنيًا حاضرًا طوال الدقائق التسعين.

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