Goal.com
مباشرالتذاكر
CM Grafica Conte Napoli 16.9Calciomercato
Francesco Guerrieri و معتز الجمال

سباق قيادة إيطاليا: كونتي ومانشيني في الصدارة.. وجوارديولا يحسم موقفه

إيطاليا
روبرتو مانشيني
أنتونيو كونتي
انتقالات

تستمر عملية البحث عن مدرب جديد..

في الوقت الذي تحبس فيه الجماهير أنفاسها ترقباً لانطلاق النسخة التاريخية الأولى من كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً، تتواصل رحلة البحث الشاقة عن ربان جديد لقيادة سفينة المنتخب الإيطالي، حيث يتصدر الثنائي روبرتو مانشيني وأنطونيو كونتي سباق الترشيحات.

المونديال الذي تنطلق مباراته الافتتاحية يوم الخميس 11 يونيو بمواجهة المكسيك وجنوب إفريقيا، وتُختتم منافساته في 19 يوليو بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، سيفتقد مجدداً لبريق "الأتزوري"؛ إذ يغيب الطليان عن العرس الكروي للمرة الثالثة توالياً، بعد سقوطهم الدرامي بركلات الترجيح أمام البوسنة في المحطة الأخيرة من الملحق المؤهل.

  • كونتي أم مانشيني

    هزيمة مريرة أدت إلى ثورة حقيقية في كرة القدم الإيطالية، سواء على مستوى الاتحاد بعد الانفصال عن رئيس الاتحاد الإيطالي السابق جابرييلي جرافينا؛ أو على مستوى الجهاز الفني، حيث يجري الآن البحث عن مدرب جديد بعد استقالة رينو جاتوزو (تم اختيار سيلفيو بالديني مؤقتاً، لكنه مجرد حل عابر).

    الاسمان الأبرزان لتدريب إيطاليا هما أنطونيو كونتي وروبرتو مانشيني، وبالنسبة لكليهما سيكون هذا بمنزلة عودة لقيادة "الأتزوري": الأول ودّع نابولي بعد موسمين (وتحقيق لقب الدوري الإيطالي)، والثاني يدرب حالياً نادي السد في قطر، لكنه إذا تلقى اتصالاً من بلاده فلن يفكر مرتين في إيجاد حل لفسخ ارتباطه والعودة.

    • إعلان

  • الأسماء الأخرى

    طالت الشائعات أيضاً احتمال وصول بيب جوارديولا، لكن المدرب الإسباني نفسه - الذي غادر للتو مانشستر سيتي - نفى توليه منصب مدرب إيطاليا، موضحاً أنه يريد الآن أخذ استراحة من كرة القدم.

    وفي الخلفية، تبرز فرضيات كلاوديو رانييري (الذي وبحسب صحيفة "كوريري ديلا سيرا" قد يتولى أيضاً دور المدير الفني) وستيفانو بيولي؛ ويجب الانتباه أيضاً إلى مسار سيموني إنزاجي، الموجود حالياً مع نادي الهلال في المملكة العربية السعودية.
    ومن المستبعد تماماً تأكيد استمرار سيلفيو بالديني، الذي تم اختياره كمدرب مؤقت بعد رحيل جاتوزو، حيث إنه يستعد بدءاً من سبتمبر للعودة لقيادة منتخب تحت 21 عاماً للعمل مع الشباب.

المباريات الودية
لوكسمبورج crest
لوكسمبورج
لوكسمبورج
إيطاليا crest
إيطاليا
إيطاليا