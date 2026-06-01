في الوقت الذي تحبس فيه الجماهير أنفاسها ترقباً لانطلاق النسخة التاريخية الأولى من كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً، تتواصل رحلة البحث الشاقة عن ربان جديد لقيادة سفينة المنتخب الإيطالي، حيث يتصدر الثنائي روبرتو مانشيني وأنطونيو كونتي سباق الترشيحات.

المونديال الذي تنطلق مباراته الافتتاحية يوم الخميس 11 يونيو بمواجهة المكسيك وجنوب إفريقيا، وتُختتم منافساته في 19 يوليو بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، سيفتقد مجدداً لبريق "الأتزوري"؛ إذ يغيب الطليان عن العرس الكروي للمرة الثالثة توالياً، بعد سقوطهم الدرامي بركلات الترجيح أمام البوسنة في المحطة الأخيرة من الملحق المؤهل.