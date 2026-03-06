After Party Studios
سباق إلى القمة: KSI و Dagenham & Redbridge يؤكدان إنتاج سلسلة وثائقية على YouTube ستنافس Welcome to Wrexham لريان رينولدز وروب ماك
متى سيصدر فيلم "Race To The Top"؟
أعلنت شركة الإنتاج الإبداعي الحائزة على جوائز After Party Studios و KSI أن برنامج "Race To The Top" سيبث هذا الصيف، مع الترويج له عبر قنوات التواصل الاجتماعي التي تصل إلى 33.5 مليون متابع. سيستمر البرنامج حتى موسم 2026-27.
من المقرر أن تتابع السلسلة السينمائية، التي سيتم دبلجتها إلى 14 لغة، "حكم برنامج Britain’s Got Talent KSI - واسمه الحقيقي Olajide Olatunji - وهو يتعامل مع الضغوط والإمكانيات التي تواجهه في قيادة نادي National League South إلى عصر جديد".
تقول شركة After Party Studios: "ستتبع الكاميرات KSI وهو يتولى زمام الأمور في النادي، مما يوفر وصولاً غير مسبوق إلى التجارب والمصاعب اليومية لإدارة فريق غير تابع للدوري في النظام البيئي لكرة القدم الحديثة، مع اجتماعات مجلس الإدارة وردود فعل المشجعين التي يجب التعامل معها".
KSI تحقق حلمها بالتوسع في مجال ملكية أندية كرة القدم
قال بن دويل، المعروف باسم RVBBERDUCK، مخرج فيلم "Race To The Top" ومؤسس After Party Studios: "عندما اتصل بي KSI في صباح أحد أيام الأحد الممطرة في نوفمبر الماضي وأخبرني أنه سيشتري نادي كرة قدم، عرفت أنني يجب أن أكون هناك لتصوير ذلك. عندما صورنا فيلم KSI: Can’t Lose في عام 2018، قمت بتشغيل الكاميرات بينما كان يعيد تعريف رياضة بأكملها - يبدو أننا نعيش لحظة حقيقية تكتمل فيها الدائرة، حيث نقف مرة أخرى على حافة منحدر يبدو أنه تحدٍ لا يمكن التغلب عليه. ستتيح لنا هذه السلسلة الوصول أكثر من أي وقت مضى، خلال فترات الصعود والهبوط بينما يسعى جاهداً لقيادة فريق Daggers إلى الدوري الممتاز."
وأضاف KSI: "هذا أمر مهم جدًا بالنسبة لي. بالنسبة للجماهير التي رافقتني منذ Race to Division One، هذه لحظة تكتمل فيها الدائرة - من الحلم بكرة القدم عبر الإنترنت إلى الاستحواذ الفعلي على نادٍ. اللقاء مجددًا مع Ben و After Party Studios يجعل الأمر أكثر خصوصية. لقد وثق كل لحظات الصعود والهبوط، وأنا متحمس جدًا لانضمامه معي إلى هذه الرحلة المليئة بالتقلبات في Dagenham & Redbridge."
المستثمرون والملاك المشاهير في كرة القدم البريطانية
تحدث KSI عن حماسه للتوسع في مجال ملكية أندية كرة القدم، بعد أن رأى العديد من المشاهير الآخرين يفعلون الشيء نفسه - حيث انضم إلى رينولدز وماك في صفوف EFL أساطير مثل توم برادي من الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية في برمنغهام والمغني والمؤلف الموسيقي إد شيران في إيبسويتش، بينما يشارك نجم الراب ستورمزي في AFC Croydon Athletic.
بينما يتم الترحيب بهذه المغامرة الجديدة، أخبر خبير التمويل الكروي البروفيسور روب ويلسون Fruity King بما سيكون مطلوبًا لنقل داجنهام من الدوري الوطني الجنوبي - الدرجة السادسة في كرة القدم الإنجليزية - إلى الدوري الممتاز.
- Getty/After Party Studios
هل يمكن لـ KSI أن تحاكي رينولدز وماك؟
قال الدكتور ويلسون: "من نواحٍ عديدة، العودة إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي سيكون الجزء السهل. بمجرد وصولك إلى دوري الدرجة الثانية ودوري الدرجة الأولى، تتصاعد التمويلات التنافسية بشكل كبير إلى حوالي 4 ملايين جنيه إسترليني (5 ملايين دولار) في دوري الدرجة الثانية و 10 ملايين جنيه إسترليني (13 مليون دولار) في دوري الدرجة الأولى.
"بحلول الوقت الذي تسعى فيه للترقية في دوري الدرجة الأولى، فإننا نتحدث عن أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) في فاتورة الأجور فقط. أتصور أنه خلال السنوات العشر القادمة، وهذا ما سيتطلبه الأمر، فإن الاستثمار سيكون على الأرجح حوالي 60 إلى 70 مليون جنيه إسترليني (93 مليون دولار) إذا كنت ترغب في الوصول إلى دوري الدرجة الأولى.
"ثم عليك القيام بالقفزة النهائية إلى الدوري الممتاز. وهذا يتطلب إنفاقًا روتينيًا ومستمرًا قدره 50 مليون جنيه إسترليني (67 مليون دولار) على رواتب اللاعبين، بالإضافة إلى إنفاق 50 مليون جنيه إسترليني أخرى على الانتقالات والامتثال لمعايير البنية التحتية للدوري الممتاز، وهي معايير ليست بالهينة في سياق داجينهام وريدبريدج.
"مشروع مدته 10 سنوات للوصول إلى دوري الدرجة الأولى يتحول الآن إلى مشروع مدته 20 عامًا للوصول إلى الدوري الممتاز باستثمار يبلغ 250 مليون جنيه إسترليني (333 مليون دولار) على مدار تلك الفترة التي تبلغ 20 عامًا. وسيشمل ذلك البنية التحتية أيضًا".
وأضاف متابعًا خطة رينولدز وماك: "بالنظر إلى ريكسهام، لم يستثمر رايان وروب أموالهم في ريكسهام فحسب، بل بنوا علامة تجارية ترفيهية عالمية حول النادي، مما حوّل الفريق إلى ملكية إعلامية عالمية. أعتقد أن KSI سيفكر في هذا الأمر، وهو ما يمنحه ميزة حقيقية في القيام بذلك.
"بفضل جمهوره الرقمي وخبرته التجارية، لا سيما من خلال مشاريع مثل Prime، يمكنك تحقيق إيرادات كبيرة خارج الملعب. من المحتمل أن تبلغ قيمة فيلم وثائقي ناجح 5 ملايين جنيه إسترليني (7 ملايين دولار) في الموسم الواحد من حقوق البث الإعلامي، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني أخرى سنويًا من الرعاية التجارية والشراكات. في المجموع، ستحقق اقتصادات KSI ما بين 10 ملايين و15 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار) سنويًا إذا تم تنفيذها بشكل جيد.
"إذا تمكن KSI من تكرار نجاح Wrexham، فستصبح الجدوى الاقتصادية أكثر واقعية. بشكل عام، حلم الدوري الممتاز طموح، ولكن مع الاستراتيجية التجارية الصحيحة، قد تكون الرحلة نفسها هي الشيء الأكثر قيمة الذي سيتحقق من هذا المشروع بالكامل."
