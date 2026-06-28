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Arab in World Cup (Goal Only)Goal AR
زهيرة عادل

سباق العرب في كأس العالم | أمران ينقذان المنتخب السعودي من المركز الأخير .. ومصر تتفوق على المغرب

فقرات ومقالات
كأس العالم
المغرب
مصر
تونس
السعودية
قطر
العراق
الجزائر
الأردن

تعرف على تصنيف المنتخبات العربية بعد انتهاء الجولة الثالثة من كأس العالم..

قبل 17 يومًا فقط كنا نتحدث بفخر عن مشاركة ثماني منتخبات عربية في كأس العالم 2026 لأول مرة في التاريخ، مستفيدين من تحديث نظام البطولة لمشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32 .. واليوم جئنا لنودع خمسة منتخبات عربية!

أسدل الستار على الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026، وقد نجحت ثلاثة منتخبات عربية فقط في العبور لدور الـ32 هي مصر، المغرب والجزائر.

أما كافة ممثلي آسيا في البطولة من العرب فقد فارقونا؛ السعودية، قطر، العراق، الأردن، بجانب المنتخب التونسي من القارة السمراء.

وما بين انتصارات وانكسارات، سار حال المنتخبات العربية مع نهاية دور المجموعات، وبين الأسوأ والأفضل تستعرض النسخة العربية GOAL تصنيف المنتخبات العربية حسب الأداء..

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مصر

    الإنجاز تحقق أخيرًا للفراعنة، فقد تأهلت كتيبة حسام حسن للمرة الأولى في التاريخ للدور التالي من كأس العالم، بعد منافسة قوية على صدارة المجموعة مع منتخب بلجيكا.

    الفراعنة في دور المجموعات، تعادل أمام بلجيكا (1-1)، ثم انتصروا أمام نيوزيلندا (3-1)، وأخيرًا تعادلوا أمام إيران (1-1)، ليحصدوا خمس نقاط تأهلوا بهم كوصيف المجموعة السابعة متأخرين بفارق النقاط عن بلجيكا.

    تلك النتائج، تجبرنا على وضع المنتخب المصري على صدارة العرب في نهاية الدور الأول من الحدث العالمي، قياسًا على النجاح رغم صعوبة الخصوم، فحتى التعادل الأخير أمام إيران جاء في ظروف صعبة من بعض الإصابات، مع نجاح حارسه مصطفى شوبير "أوفا" على التصدي لضربة جزاء في الشوط الأول.



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  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    المغرب

    أسود الأطلس تأرجحوا من المركز الأول إلى الثاني في سباقنا في أول جولتين، وفي الجولة الثالثة وبقياس مجمل أعماله، يظل في الوصافة.

    في مرحلة المجموعات، بدأ المنتخب المغربي مشواره بالتعادل أمام البرازيل (1-1)، ثم الفوز أمام اسكتلندا (1-0)، فالانتصار أمام هايتي (4-2)، ليتأهلوا لدور الـ32 بسبع نقاط متأخرين بفارق الأهداف فقط عن البرازيل.

    المنتخب المغربي تقريبًا يمتلك أقوى تشكيل من بين المنتخبات العربية في كأس العالم 2026، لكن حلوله كوصيف للمنتخب المصري مع نهاية دور المجموعات عائد في المقام الأول لكثرة إهدار الفرص أمام المرمى، هذا العيب الذي قد يعرقل مسيرة الأسود في الحدث العالمي.

    بخلاف هذا السبب، فقد عانى المغرب في الجولة الأخيرة أمام هايتي – رغم الفوز – في ظل "الغرور" بعض الشيء والاستهانة بالمنافس، الذي كان أفضل فنيًا داخل المستطيل الأخضر، لكن الخبرات لعبت لصالح أسود الأطلس في النهاية.


  • FBL-WC-2026-MATCH69-ALG-AUTAFP

    الجزائر

    محاربو الصحراء يحتلون المركز الثالث في سباقنا، والأخير من بين المنتخبات العربية المتأهلة لدور الـ32، إذ يعد الأضعف من ناحية المستوى وكذلك القائمة.

    في دور المجموعات، افتتحت الجزائر مشوارها بالهزيمة أمام الأرجنتين (3-0)، ثم الفوز أمام الأردن (2-1)، وأخيرًا التعادل أمام النمسا (3-3)، تلك النتائج جعلتها تتساوى في النقاط مع النمسا (4)، لكن الأهداف منحت بطاقة التأهل لدور الـ32 للمحاربين كثالث المجموعة.

    الهدف تحقق بالفعل، لكن مستوى المنتخب الجزائري في حاجة للتحسن بشكل كبير، إذا ما أراد مواصلة المشوار بكأس العالم، في كل جوانب اللعب تقريبًا سواء دفاعيًا أو الفاعلية الهجومية أو حتى وسط الملعب.


  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    السعودية

    الأخضر السعودي أكثر منتخب عربي آسيوي محبط في كأس العالم 2026، ليس لأنه الأسوأ، لكن لأن الجميع انتظر أن يرى انعكاس ثورة التعاقدات مع نجوم أوروبا التي بدأ في 2023 على أداء اللاعبين المحليين، لكنهم قدموا صورة باهتة عن الكرة السعودية.

    في دور المجموعات، افتتحت السعودية مشوارها بالتعادل أمام أوروجواي (1-1)، ثم تلقت الهزيمة أمام إسبانيا (0-4)، وأخيرًا التعادل أمام كاب فيردي (0-0)، لتودع الحدث العالمي بنقطتين فقط محتلة المركز الأخير في المجموعة الثامنة.

    الفضل في احتلال المنتخب السعودي المركز الرابع في سباقنا يعود لمراعاة أن سقوطه جاء على يد بطل أوروبا 2024، مع نجاحه في حصد نقطتين في الحدث العالمي. لكن تبقى علامات الاستفهام كثيرة على الروح التي ظهر بها اللاعبون، وهي الحلقة المفقودة بشكل عام في السعودية منذ أشهر، والتي من شأنها أن تدفع وحدها بالأخضر في المركز الأخير بالترتيب.


  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الأردن

    النشامى الكتيبة التي كنا نتوقع لها أن تعبر من دور المجموعات قبل انطلاق المونديال بالمقارنة بظروف المنتخب الجزائري، لكنها فشلت في الأخير، إذ اقتصرت بصمتها في البطولة على هز شباك الأرجنتين بالهدف الأول منذ انطلاق كأس العالم 2026.

    في مرحلة المجموعات، هُزم الأردن أمام النمسا (1-3)، ثم سقط بصعوبة أمام الجزائر (1-2)، قبل الخسارة أمام الأرجنتين (1-3)، ليكون الوداع بصفر نقاط في آخر المجموعة العاشرة.

    لكن ولأن سباقنا يقدر الأداء وليس النتائج فقط، فقد احتل المنتخب الأردني المركز الخامس بعدما كان سابعًا وخامسًا في الحلقتين الماضيتين.

    قلة خبرات النشامى في التعامل مع الحدث العالمي ربما هو ما منعهم من العبور، لكن اللاعبون لم يقصروا سواء في الروح القتالية داخل المستطيل الأخضر أو في تقديم صورة فنية مشرفة عن كرة بلادهم.


  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    العراق

    أسود الرافدين الذين ظلمتهم القرعة في الوقوع مع مجموعة صعبة للغاية، فكانت الهزائم تعصف بهم في كل جولة، رغم التفاؤل الذي كان يسيطر على الجمهور من ناحية الروح والقتالية.

    دور المجموعات، شهد هزائم العراق أمام النرويج (1-4)، ثم فرنسا (0-3)، فالسنغال (0-5)، ليحتل المركز الأخير بالمجموعة التاسعة دون أي نقطة.

    الحقيقة أن سقوط المنتخب العراقي أمام السنغال بهذه النتيجة الكبيرة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لم يكن منطقيًا قياسًا على حال أسود التيرانجا في الحدث العالمي، فإن كانت الهزيمة لا بد منها، فلا تكون بخماسية.

    لكن على كلٍ، خاض العراق مونديال كسب به احترام العالم، وإن خذلته النتائج.


  • Bosnia and Herzegovina v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    قطر

    الأدعم الذي قدم دور مجموعات تجلى به المعنى الحرفي "لاحترام المنافسين أكثر من اللازم"، فحصد في الأخير الخيبات الواحدة تلو الأخرى.

    المنتخب القطري بدأ المونديال بالتعادل أمام سويسرا (1-1)، ومعه ظن الجميع أن الأدعم سيتحرر، لكن عقلية مدربه الإسباني جولين لوبيتيجي لم تتغير وظل متمسكًا بالدفاع المحكم، ليسقط أمام كندا (0-6)، وكذلك أمام البوسنة والهرسك (1-3)، ليكتفي بنطقة وحيدة في المركز الأخير بالمجموعة الثانية.

    العنابي خاض الحدث العالمي لعقلية المنتخبات العربية القديمة من دفاع ومحاولة للخروج بأقل الخسائر، دون وضع هدف للعبور للدور التالي، فكان له مراده، لكن لم يحظ حتى بالتمثيل المشرف.


  • Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    تونس

    المنتخب الأفريقي الوحيد من بين العرب الذي فشل في العبور لدور الـ32 من كأس العالم، والحقيقة أنه المفاجأة الأكبر، إن قارنا حاله بحال منتخبات كالعراق وقطر مثلًا.

    مرحلة المجموعات، شهدت ثلاث هزائم لنسور قرطاج في البطولة أمام السويد (1-5)، اليابان (0-4)، وهولندا (1-3)، ليكون نصيبها صفر نقاط والمركز الأخير بالمجموعة السادسة.

    الغريب في المنتخب التونسي أنه كان في النسخ السابقة من الحدث العالمي – باستثناء حالة المغرب في مونديال قطر 2022 – أكثر منتخب عربي قادر على تجسيد مقولة "التمثيل المشرف" في كأس العالم، فحتى رغم الوداع المبكر في كل مرة إلا أن الأداء التونسي كان قادرًا على خطف الأنظار، وهي الميزة التي خسرها في نسخة 2026.