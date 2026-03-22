قد يدخل الهدف الذي سجلته تيرينس بويد في الدقيقة 90، والذي كان من المفترض أن يكون هدف الفوز لفريق فالدوف مانهايم في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 ضد إرزغيبيرغ أوي، التاريخ باعتباره «هدفاً وهمياً».
ترجمه
"سألته عن عمره وعما إذا كان مؤهلاً للتحكيم في مباراة بالدوري الثالث": هدف وهمي لتيرينس بويد يهز صراع الهبوط في الدوري الثالث
كان المهاجم المخضرم قد سدد الكرة بقوة نحو الحافة السفلية للعارضة عند النتيجة 1-1 وقبل نهاية المباراة بوقت قصير، حيث ارتدت الكرة في معظمها إلى ما وراء الخط. وكما أظهرت لقطات التلفزيون لاحقًا، لمست الكرة الخط برفق، لكن بشكل واضح. ومع ذلك، أقر الحكم تيمون شولز الهدف بعد تردد قصير.
مما أثار استياء فريق أوير المهدد بالهبوط. فور تسجيل الهدف، حصل مدرب حراس المرمى ألكسندر كونزي على بطاقة حمراء بسبب احتجاجاته العنيفة على مقاعد البدلاء. وعبّر المدرب كريستوف دابروفسكي عن غضبه بوضوح بعد صافرة النهاية. خاصة وأن النادي الساكسوني حُرم من هدف آخر في الدقيقة 64 بسبب تسلل ضئيل.
- imago images / STEINSIEK.CH
هدف وهمي؟ "أستطيع رؤية ذلك من مسافة 80 متراً خارج الخط"
"أنا محبط للغاية. عندما أشاهد الهدف الثاني الذي سُجل في مرمانا: أستطيع أن أرى من مسافة 80 مترًا خارج الخط أن الكرة لم تدخل المرمى أبدًا. لا أفهم هذا الأمر على الإطلاق. لا أريد مشاهدة هذا الهراء بعد الآن. من جهة يُعتبر تسللًا، ومن جهة أخرى تكون الكرة على بعد متر واحد من الخط. على الحكم أن يشاهد ذلك بنفسه ويدرك ما الذي يجري"، هكذا انتقد دابروفسكي عبر ميكروفون MagentaTV وتشاجر مع الحكم شولز: "سألته عن عمره وعما إذا كان مؤهلاً للتحكيم في مباراة بالدوري الثالث".
لم يستطع مارفن ستيفانياك كبح جماح نفسه أيضًا. حتى أنه ارتدى "طوقًا للقيء" وصاح: "ما يحدث لنا في الأسابيع الأخيرة أمر لا يُصدق، يا له من سوء حظ، يا لها من أهداف سخيفة. أشعر أنني على وشك الانفجار، أنا في حالة ذهول".
إرزغيبيرغ أوي يتجه بخطى وئيدة نحو الهبوط
وكان ستيفانياك هو نفسه من وضع فريقه في المقدمة مؤقتًا قبل نهاية الشوط الأول بقليل (الدقيقة 44). وبعد أقل من خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل لوفيس بيرشينك هدف التعادل، قبل أن يهز بويد أرجاء الملعب.
وبسبب هذه الهزيمة، يتجه أوي بسرعة نحو الهبوط. ويبلغ الفارق بين الفريق الذي يحتل المركز 18 في الترتيب والفريق الذي يسبقه بفارق نقطة واحدة (1. FC Saarbrücken، المركز 16) تسع نقاط.
الدوري الثالث: قاع الترتيب
المركز النادي المباريات الأهداف النقاط 15 TSG 1899 هوفنهايم II 29 53:53 35 16 1. إف سي ساربروكن 30 40:46 33 17 SSV أولم 1846 30 39:62 25 18 إرزغيبيرغ أوي 30 34:54 24 19 تسف هافيلسي 30 43:69 23 20 1. FC شفاينفورت 05 30 29:69 17