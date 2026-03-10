Getty Images Sport
ترجمه
"سأقع في مشكلة!" - أكسل ديساسي يتردد في الحديث عن الفترة "الصعبة للغاية" التي قضاها في تشيلسي، بينما يشرح المدافع ما تعلمه من معاملة "فرقة القنابل"
المنفى المحبط في غرب لندن
المدافع الفرنسي، الذي كان في السابق لاعباً أساسياً خاض 61 مباراة بعد انتقاله من موناكو في أغسطس 2023 مقابل 45 مليون يورو، وجد نفسه زائداً عن الحاجة خلال فترة تولي إنزو ماريسكا المسؤولية.
أدى ذلك إلى إنزاله إلى "فريق القنابل" سيئ السمعة في النادي إلى جانب لاعبين بارزين آخرين تم استبعادهم. لم يشارك ديساسي في أي مباراة رسمية مع البلوز في النصف الأول من موسم 2025-26، بعد أن قضى فترة إعارة سابقة في أستون فيلا بين فبراير ويونيو من العام الماضي.
- Getty Images Sport
الخوف من عواقب الصدق
بعد التفكير في الأثر العاطفي الذي خلفه تهميشه، كان اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا حذرًا في كلماته بشأن رحيله عن ستامفورد بريدج. "إذا قلت كل شيء، ربما سأقع في مشكلة، لكن الأمر كان صعبًا"، اعترف. "كان من الصعب جدًا مشاهدة المباريات كل أسبوع، كل عطلة نهاية أسبوع على التلفزيون".
على الرغم من الإحباط الشديد، حافظ على احترافه طوال هذه المحنة بينما كان ينتظر فرصته. وأضاف: "كنت أعمل فقط، أنتظر فرصتي، ولهذا السبب أستمتع الآن لأنني أعرف ما هو الشعور عندما تكون أمام التلفزيون وليس على أرض الملعب".
العثور على مقر جديد في استاد لندن
انتقاله في آخر يوم من فترة الانتقالات إلى وست هام في فبراير مقابل 2 مليون يورو على سبيل الإعارة، أثبت أنه الدواء المثالي لمسيرته. منذ انضمامه إلى فريق نونو إسبيريتو سانتو، أصبح المدافع المركز جزءًا لا يتجزأ من خط الدفاع، حيث خاض بالفعل سبع مباريات في جميع المسابقات.
تطلبت النجاة من المنفى قوة ذهنية هائلة ونظام دعم قوي. وشرح كيف تعامل مع الموقف قائلاً: "تعلمت أن أكون أكثر صبراً، وأن أبقى محترفاً، حتى لو كانت الظروف صعبة. حظيت بمساعدة عائلتي التي ساعدتني كثيراً في الحفاظ على لياقتي".
- AFP
إحياء سمعته في الدوري الإنجليزي الممتاز
تثبت الإحصائيات أن وجوده يحدث فرقًا ملموسًا، حيث ساعد فريق هامز في حصد ثماني نقاط مهمة في خمس مباريات بدوري الدرجة الأولى. على الرغم من احتلالهم المركز 18 في منطقة الهبوط برصيد 28 نقطة، إلا أنهم الآن متعادلون مع نوتنغهام فورست الذي يحتل المركز 17، متأخرين فقط بفارق الأهداف.
على الرغم من أن مدرب تشيلسي الجديد ليام روزينيور أعاد إدراجه لفترة وجيزة في تشكيلة الفريق الأول قبل رحيله، إلا أن مستقبله على المدى الطويل يكمن بوضوح في مكان آخر. إدراكًا منه لسرعة تغير الأحوال، خلص ديساسي إلى القول: "أحاول الاستمتاع بكل لحظة لأنني أعلم أنها ليست مضمونة"، مؤكدًا أنه يستفيد إلى أقصى حد من بدايته الجديدة.
إعلان