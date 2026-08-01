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"سأفتقده".. فليك ينهي صمته ويتحدث عن رحيل راشفورد عن برشلونة!
برشلونة يقرر عدم إبرام صفقة انتقال راشفورد بشكل نهائي
أقر «فليك» بأن النادي سيشتاق إلى «راشفورد» بعد أن قرر عدم إتمام انتقال اللاعب المعار من «مانشستر يونايتد» بشكل نهائي. وكان النادي الإسباني العملاق يمتلك خيارًا للتعاقد مع الجناح البالغ من العمر 28 عامًا مقابل 26 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف.
ومع ذلك، اختار «البلوجرانا» في النهاية عدم تفعيل هذا البند. وبدلاً من ذلك، قرروا تعزيز خط هجومهم بالتعاقد مع «جوردون» قادمًا من «نيوكاسل» في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 70 مليون جنيه إسترليني.
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فليك يشيد بالمهاجم المغادر
تحدث فليك عن رحيل راشفورد خلال مؤتمره الصحفي الذي أعقب المباراة الودية التي خاضها برشلونة في إطار الاستعدادات للموسم الجديد ضد بيرمنجهام سيتي مساء الجمعة. ولم يخفِ المدرب إعجابه باللاعب الدولي الإنجليزي.
"ما يمكنني قوله عن ماركوس هو أنني أقدر العمل معه كثيرًا"، اعترف فليك، وفقًا لما نقلته صحيفة«مانشستر إيفنينج نيوز». "في بعض الأحيان، لا تعرف دائمًا ما يحدث مع اللاعبين المعارين.
أعتقد أن وضعنا ليس سهلاً في هذا الصدد. لكنني أقدر العمل معه كثيرًا، فهو لاعب رائع وشخص رائع. أعتقد أيضًا أن الفريق يفتقده، وسأفتقده أنا أيضًا، لكن هذه هي الحياة، وهذا ما علينا قبوله".
راشفورد يعرب عن امتنانه بعد فترة مثمرة
حقق راشفورد موسمًا رائعًا على سبيل الإعارة في «كامب نو» الموسم الماضي، حيث أثبت نفسه كلاعب أساسي في خط الهجوم. وسجل المهاجم 14 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة في 49 مباراة خاضها مع الفريق الكتالوني في جميع المسابقات. وعقب قرار عدم الإبقاء عليه، نشر راشفورد منشورًا على «إنستجرام» يوم الخميس ليشكر رسميًا النادي وجماهيره.
وقال راشفورد: «أنا ممتن جدًّا لجميع أفراد النادي لجعلهم الفترة التي قضيتها هنا تجربة إيجابية لا تُنسى. لقد استمتعت بكل لحظة وسأحتفظ بالعديد من الذكريات المميزة معي. أتمنى للنادي وجميع مشجعيه كل التوفيق والنجاح في الموسم المقبل. فيسكا إل برسا».
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العودة إلى مانشستر يونايتد استعدادًا للموسم الجديد
بعد انتهاء فترة إقامته في إسبانيا، من المقرر أن يعود راشفورد إلى مانشستر يونايتد للمشاركة في تدريبات ما قبل الموسم. وسيعود خريج أكاديمية النادي بمجرد انتهاء إجازته الممتدة التي حصل عليها عقب مشاركته في كأس العالم. وفي الوقت نفسه، يواصل برشلونة استعداداته الصيفية على قدم وساق. وقد تعادل فريق فليك بنتيجة 2-2 مع برمنجهام في ملعب سانت أندروز ليلة الجمعة، قبل أن يخسر في ركلات الترجيح.
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