"سأفتقده".. فليك ينهي صمته ويتحدث عن رحيل راشفورد عن برشلونة!

تحدث فليك عن رحيل راشفورد خلال مؤتمره الصحفي الذي أعقب المباراة الودية التي خاضها برشلونة في إطار الاستعدادات للموسم الجديد ضد بيرمنجهام سيتي مساء الجمعة. ولم يخفِ المدرب إعجابه باللاعب الدولي الإنجليزي.

"ما يمكنني قوله عن ماركوس هو أنني أقدر العمل معه كثيرًا"، اعترف فليك، وفقًا لما نقلته صحيفة«مانشستر إيفنينج نيوز». "في بعض الأحيان، لا تعرف دائمًا ما يحدث مع اللاعبين المعارين.

أعتقد أن وضعنا ليس سهلاً في هذا الصدد. لكنني أقدر العمل معه كثيرًا، فهو لاعب رائع وشخص رائع. أعتقد أيضًا أن الفريق يفتقده، وسأفتقده أنا أيضًا، لكن هذه هي الحياة، وهذا ما علينا قبوله".