"سأتصل به".. بيب جوارديولا يكشف عن النصيحة التي سيقدمها لخليفته في مانشستر سيتي!

قاد جوارديولا فريق مانشستر سيتي للمرة الأخيرة، حيث اختتمت مسيرة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز بهزيمة 2-1 أمام أستون فيلا على ملعب الاتحاد يوم الأحد. ورغم الخسارة، ظل التركيز منصبًا على المحرك الرئيسي للعصر الحديث للنادي الذي يودع الفريق. وفي ظل ترجيح ترشيح مساعده السابق إنزو ماريسكا لتولي مقعد المدرب بعد رحيله عن تشيلسي في يناير الماضي، أوضح جوارديولا أنه سيكون متاحًا لتقديم المشورة.

وقال جوارديولا: "عندما يخبرني النادي بمن سيكون المدرب، سأتصل به بالطبع. سأقول له: 'كن على طبيعتك والنادي سيدعمك دون قيد أو شرط'. هذا هو أكبر إطراء، أو أكبر حظ حظي به جميع المدربين الذين عملوا هنا. ستتم حمايتك في الأوقات الصعبة أكثر من أي نادٍ آخر. كن على طبيعتك، كن حراً، اتبع أفكارك. اعمل بجد وستكون الأمور على ما يرام".