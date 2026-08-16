بدأ الموسم بـ"سالب" أربع نقاط .. فضيحة التجسس تواصل مطاردة ساوثامبتون!

اكتشف ساوثامبتون أن دوري البطولة، سيكون ساحة لا ترحم هذا الموسم، بعدما تعرّض للاستفزاز بشأن فضيحة التجسس "سباي جيت"، في طريقه إلى الخسارة بهدفين لهدف، أمام واتفورد، بحلته الجديدة على ملعب فيكاراج رود.

في أولى مباراة له في الدوري منذ قضية التجسس التي أدت إلى استبعاده من ملحق الصعود في مايو، لم يجد فريق إيكرت جوابًا أمام حيوية الفريق المضيف وعناده. وكانت الأجواء مشحونة منذ البداية، إذ تعرّض لاعبو ساوثهامبتون للتهكم على أرض الملعب.

وتترك هذه الهزيمة ساوثامبتون بالفعل في قاع الترتيب عقب خصم أربع نقاط منه إثر فضيحة "سباي جيت". وقبل المباراة، حاول إيكرت إعادة تركيز الأنظار إلى أرض الملعب، مصرّحًا "دعوا كرة القدم تتحدث" خلال حديثه الإعلامي قبل اللقاء، غير أن ذلك بدا صعبًا؛ إذ ظلّت أشباح الصيف تطارد فريقه طوال تسعين دقيقة عصيبة في هيرتفوردشير.