سانتاكروتشي: "في غرفة تغيير الملابس، كنا نريد سماع رأي المدرب، لكن دي لورينتيس جاء وأسكتنا وقال إن كرة القدم مثل السينما. لقد كافأنا بعد هزيمة، أما مع إنتر..."

سانتاكروتشي يروي أيضًا تدخلات الرئيس في فترة الاستراحة بين الشوطين: "إنه شخص متفجر، عندما ينفجر فإنه ينفجر. لقد رأيته مرات عديدة يأتي إلى غرفة الملابس ويتحدث إلينا. ربما تجد نفسك في نهاية الشوط الأول، حيث تريد أن تسمع المدرب يعطيك بعض التوجيهات التكتيكية لتحسين شيء ما. وهنا يدخل الرئيس، ويصمت المدرب ويقول شيئًا مثل: "لا، لأن كرة القدم مثل السينما". وكنت تقف هناك متعرقًا، تنظر إليهم وتفكر: "ما الذي يقوله بحق الجحيم؟". إنه مثل السينما... أتذكر ذلك عدة مرات، لقد رأيت بعض الخلافات، لكنه رجل يفي بوعده، رجل عندما يقول لك شيئًا فإنه يفعله، ويكون مرحًا جدًا، حقًا بطريقة رائعة. لكن إذا أصر على شيء، فأنت في ورطة".