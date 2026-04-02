سام كير ستغادر تشيلسي! المهاجمة الأسترالية البارعة تستعد لإتمام انتقال مثير للعودة إلى الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL)
نهاية حقبة في كينغسميدو
في خطوة من شأنها أن تحدث صدمة في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، أفادت قناة «10 News» أن كير تستعد لمغادرة تشيلسي في نهاية الموسم الحالي. يبدو أن اللاعبة الدولية الأسترالية، التي أصبحت رمزاً لهيمنة "البلوز" على الساحة المحلية، مستعدة لرفض تمديد عقدها لصالح عودة بارزة إلى أمريكا الشمالية. كان مستقبل كير في لندن موضوع تكهنات مكثفة بعد أن عرض النادي، وفقاً للتقارير، على المهاجمة النجمة عقداً لمدة عام واحد فقط للاستمرار بعد هذا الموسم. جاءت هذه الأخبار بعد خروج تشيلسي من دوري أبطال أوروبا للسيدات على يد أرسنال بهزيمة إجمالية بنتيجة 3-2.
كولورادو تستدعي نجمة منتخب «ماتيلداس»
تم تحديد الوجهة التي ستشهد الفصل التالي من مسيرة كير المهنية. ومن المتوقع أن تقود نجمة منتخب "الماتيلداس" خط الهجوم في فريق "دنفر ساميت" الجديد المنضم إلى دوري كرة القدم النسائي الوطني (NWSL). وقد سرعان ما أثبت هذا الفريق، الذي يتخذ من كولورادو مقراً له، نفسه كقوة محتملة في الدوري، حيث يضم مجموعة مالكيه أسطورة دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) بيتون مانينغ وبطلة التزلج الأولمبية ميكايلا شيفرين.
يمثل انضمام كير إلى دنفر إنجازاً كبيراً للدوري الأمريكي، الذي يواصل تأكيد هيمنته المالية على الساحة العالمية. لا تزال كير أفضل هدافة في تاريخ الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL) من خلال فترات لعبها السابقة مع نادي سكاي بلو FC ونادي شيكاغو ريد ستارز، ويُنظر إلى عودتها على أنها إعلان نوايا تجاه المنافسة المتنامية.
العوامل الشخصية الكامنة وراء هذا التغيير
إلى جانب التحدي الرياضي، يوفر الانتقال إلى دنفر مزايا شخصية كبيرة لكير. فالعودة إلى الولايات المتحدة تتيح للمهاجمة أن تكون أقرب إلى شريكتها، كريستي ميويس، وابنهما الصغير جاغر. وكانت ميويس، اللاعبة الدولية الأمريكية السابقة، قد انتقلت سابقًا إلى وست هام لتكون مع كير في لندن، لكن من المتوقع الآن أن تعود إلى وطنها.
يأتي هذا الانتقال في وقت تسعى فيه الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات (NWSL) بقوة إلى استقطاب المواهب من أوروبا. وتسير كير على خطى العديد من زميلاتها في تشيلسي اللواتي انتقلن مؤخرًا من الدوري الإنجليزي للسيدات (WSL) إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك كاتارينا ماكاريو وجورو ريتن. وقد سهّلت القواعد الجديدة للدوري بشأن "اللاعبات المؤثرات" إبرام هذه الصفقات القياسية، مما يضمن عودة أفضل المواهب العالمية إلى الأراضي الأمريكية.
التركيز يتحول إلى المهام الدولية
وفي الوقت الذي لا تزال فيه مستقبلها مع النادي قيد التحديد، تظل كير شخصية محورية في المنتخب الأسترالي. وقد تم اختيارها لقيادة منتخب «ماتيلداس» في سلسلة مباريات الفيفا القادمة التي تضم أربع دول في كينيا، حيث ستواجه أستراليا ملاوي وإما كينيا أو الهند.