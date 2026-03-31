سام ألارديس يحث هاري ماجواير على التفكير في الانسحاب من عملية اختيار منتخب كأس العالم بعد التعليقات «القاسية» التي أدلى بها مدرب إنجلترا توماس توخيل
طُلب من ماجواير إعادة النظر في مستقبله مع منتخب إنجلترا
دعا سام ألارديس، المدرب السابق لمنتخب إنجلترا، هاري ماجواير إلى إعادة النظر في استعداده للعب مع المنتخب الوطني، وذلك في أعقاب ما اعتبره معاملة "قاسية" من جانب توماس توخيل.
وأعرب ألارديس عن خيبة أمله من الطريقة التي تم التعامل بها مع اللاعب المخضرم، حيث قال لموقع"فوتي أكوموليتورز": "إنها معاملة قاسية بعض الشيء. لقد مر هاري بفترة صعبة للغاية في مانشستر يونايتد عندما حاول النادي التقليل من شأنه – خاصة المدرب في ذلك الوقت. فقد منصب القائد، ومكانه في منتخب إنجلترا، وتعرض لانتقادات شديدة في السنوات القليلة الماضية. لقد تقبل كل الانتقادات برحابة صدر، ويثبت للجميع أنهم مخطئون.
وأضاف: "لو كنت في مكان هاري، لعدت النظر في الذهاب إلى المعسكر من الأساس. ربما على حسابه الخاص، قال هاري إن تعليقات توخيل لن تسبب أي مشكلة. وهذا يجعلك تتساءل عما إذا كان لطيفًا أكثر من اللازم!"
توشيل يكشف عن الترتيب الهرمي للدفاع
ينبع الجدل من التقييم الصريح الذي قدمه توخيل لخياراته الدفاعية عقب تعادل إنجلترا مؤخرًا 1-1 مع أوروغواي. ورغم أن المدرب الألماني أقر بأن لاعب مانشستر يونايتد قدم «أداءً قويًا للغاية كمدافع مركزي»، إلا أنه كان صريحًا للغاية بشأن ترتيبه مقارنةً بالبدائل الأصغر سنًا والأكثر حركة في التشكيلة الحالية.
اعترف مدرب منتخب إنجلترا بأن ماجواير لا يزال على هامش الفريق على الرغم من أن اللاعب المخضرم بدأ المباراة الودية وارتدى شارة القائد في الشوط الثاني. وشرح توخيل أسبابه قائلاً: "لم أغير رأيي، لكنني أرى لاعبين آخرين أود أن يبدأوا المباراة معنا، أرى لاعبين آخرين يتفوقون عليه بخصائص مختلفة. أرى إزري كونسا يتفوق عليه، وأرى مارك جويهي يتفوق عليه. هذا ليس سراً. أرى أن تريفو تشالوباه يتفوق عليه قليلاً من حيث الحركة. وكذلك جون ستونز، لكنه تعرض لإصابات، لذا كان عليه الحضور إلى المعسكر".
فرديناند ينضم إلى الأصوات المنتقدة
ألارديس ليس الشخصية البارزة الوحيدة التي أعربت عن قلقها بشأن شفافية توخيل، حيث وصف ريو فرديناند هذه التصريحات بأنها "مهينة" للاعب خاض 65 مباراة دولية.
وقال فرديناند على قناته على يوتيوب: "أعتقد أن هاري ماجواير سيعتبر ذلك إهانة في بعض النواحي. سيجلس هناك ويفكر: 'مهلاً لحظة، أنا أكثر من هذا'. في نظر توخيل، يستخدم كلمة 'القدرة على الحركة'. هناك لاعبون آخرون يتمتعون بها أكثر. أفهم ما يقوله. لكن لا أحد مضطر للموافقة عليه".
لا ضمانات بشأن كأس العالم
مع اقتراب الموعد النهائي لإعلان تشكيلة الفريق، رفض توخيل الإدلاء بأي تأكيدات بشأن ضم ماغواير إلى المجموعة النهائية التي ستسافر إلى الولايات المتحدة. ورغم أن إصابات المدافعين الآخرين قد تجبره على ذلك، إلا أن المدرب لم يبدِ أي التزام عندما سُئل عما إذا كان لاعب مانشستر يونايتد سيُختار في حال انطلقت البطولة غدًا.
"لو، لو، لو. لا داعي لإعلان تشكيلة الفريق غدًا. لقد قدم مباراة جيدة. فعل ما يفعله مع مانشستر يونايتد. فعل ذلك على الفور. أنا سعيد جدًا به. بصراحة، لم أغير رأيي. حصلت على كل ما توقعته منه. إذا اضطررت إلى الإعلان عن التشكيلة غدًا، فلدينا الكثير من الإصابات، وقد يكون ضمنها. من غيره سيكون في قلب الدفاع؟" أضاف توخيل.