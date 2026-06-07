"فاشل ووهمي وهذا نجم الهلال الأول" .. ماجدونا ليس السبب الوحيد لرفض وصف سامي الجابر بـ"الأسطورة"!

الهدّاف الأول للهلال، وثاني هدافي المنتخب السعودي عبر تاريخه، مسيرة حافلة بجميع الألقاب الممكنة، محليًا وآسيويًا، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وصفه بالأسطورة، ولكن يبدو أن ذلك لم يكن كافيًا لدى البعض داخل المملكة، من أجل الاعتراف بهذا الأمر.

ذلك هو سامي الجابر، النجم الذي مثّل الهلال على مدار حوالي 14 عامًا، وشارك مع المنتخب السعودي في أربع نسخ متتالية في كأس العالم، ويعد أحد هدافي العرب في المونديال، ولكن ربما ظُلم بسبب نقطة واحدة، وهي "المقارنة".

إذا ما كان الحديث عن وصف سامي الجابر بـ"الأسطورة"، على الفور تأتي المقارنة، وبالطبع يكون عملاق النصر، ماجد عبد الله، في المقام الأول، ليتم رفض وضع قائد الهلال السابق في خانة الأساطير، ليس فقط بسبب "ماجدونا"، وإنما لنجوم آخرين أيضًا.

لماذا رفضوا وصف سامي الجابر بـ"الأسطورة" رغم تاريخه العريض؟ لنستعرض معًا أبرز ما قالوا في هذا السياق..