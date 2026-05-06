"أصبحنا سيري آ وليس دوري روشن" .. سامي الجابر ينفجر ضد المدرسة الإيطالية والسبب إنزاجي!

أشعل سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال، حالة من الجدل بعد هجومه الشرس على الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للزعيم، مشيرًا إلى أن المدرسة التدريبية الإيطالية تؤثر بشكل سلبي على هوية دوري روشن السعودي.

ورغم أن الهلال نجح في تحقيق فوز مهم على الخليج بهدفين لهدف، أمس الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن السعودي، واستطاع تقليص الفارق مع النصر المتصدر إلى نقطتين فقط، إلا أن الأداء لم يقنع كثيرًا جماهير الزعيم.

الخليج قدم مباراة بمستوى أكثر من رائع، حيث تقدم أولًا في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بفضل جوشوا كينج بعد متابعة لعرضية من ركلة ركنية، لكن كتيبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي عادل للمباراة بفضل ضربة ركنية أيضًا، حيث حول سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش عرضية من روبن نيفيش إلى هدف في الدقيقة 34، فيما استغل "نجم المباراة" سلطان مندش خطأ دفاعي قاتل، ليحرز هدف الفوز للأزرق في الدقيقة 79، خاطفًا ثلاث نقاط غالية.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده للنقطة 77 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن، متأخرًا بنقطتين فقط عن النصر "المتصدر"، فيما تجمد رصيد الخليج عند 37 نقطة في المركز الـ11.

الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5







