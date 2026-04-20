"الجميع له حق الانتقاد إلى سامي": الجابر يرد على جدل الدعيع .. واستفزاز أنصار إنزاجي من أجل "صديقه" جيسوس!

رغم الاتفاق على "انتقاد" المدير الفني سيموني إنزاجي، إلا أن أسطورة حراسة الهلال، محمد الدعيع، أثار جدلًا كبيرًا، لدى الجماهير، برسالته إلى الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة شركة النادي.
رسالة أثارت الشكوك حول التقليل من سامي الجابر، أسطورة الهلال ورئيسه الأسبق، كانت موجهة من قِبل محمد الدعيع، للدفاع عن الأمير نواف بن سعد، في ظل الاتهامات التي تحاصر الجابر بوجود "خلاف قديم"، وراء انتقاداته لعمل الإدارة في الوقت الحالي، وكذلك اعتراضه على طريقة لعب الفريق "الدفاعية" مع سيموني إنزاجي في أكثر من مناسبة.