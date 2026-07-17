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Samu Costa Nassr (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

زميل رونالدو الذي يحتاجه النصر: سامو كوستا .. حوّل مباراة إلى ملاكمة وعليكم الحذر من عيب هذا المحارب!

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النصر
دوري روشن السعودي

هل يصبح كوستا هو بديل بروزوفيتش الجديد في النصر؟

عنصر برتغالي جديد في نادي النصر، البديل "المناسب" للكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، من أجل تدعيم وسط ميدان كتيبة أنج بوستيكوجلو، في الموسم الرياضي الجديد "2026-2027".

إنه سامو كوستا، المحور البرتغالي الذي يلعب في صفوف ريال مايوركا، والذي صار "فجأة" على رادار النصر، بعد أن كان مطلوبًا من لايبزيج.

الصحفي فابريتسيو رومانو، ذكر بأن سامو وافق على خطوة النصر، رغم أن الفريق الألماني بادر بإرسال عرض رسمي، فيما اختار صاحب الـ26 عامًا، أن يكون بديلًا لبروزوفيتش، فيما باتت المفاوضات جارية بين الناديين.

من هو سامو كوستا؟ ولماذا تدخل النصر سريعًا لإنقاذ الصفقة من أنياب البوندسليجا؟ لنتعرف معًا على اللاعب في السطور التالية..

  • ملك إسبرطة "البديل"

    في تقرير نشره موقع "Breakingthelines"، وصف خلاله سامو كوستا، بأنه يستحق أن يكون الممثل البديل، لتأدية دور جيرارد بتلر، الذي قام بشخصية الملك ليونيداس في فيلم "300"، في ظل طريقة لعبه التي تشبه "المحاربين"، والتي تعود إلى كونه بمثابة "ركيزة دفاعية"، يقدم مستويات عالية في الثلث الدفاعي.

    في حالة انتقاله إلى نادي النصر، فإن "العالمي" سيكسب جهود لاعب يمتاز بتلك الخصائص..

    * القوة في الالتحامات الثنائية.

    * قدرة فائقة على استعادة الكرات وقطع التسديدات.

    * تغيير اتجاه اللعب بتمريرات طويلة دقيقة.

    * براعة في المواجهات الهوائية.

    ولعل الموسم الماضي "2025-2026" كان شاهدًا على تحسن كبير في أداء سامو كوستا "الهجومي" مع ناديه ريال مايوركا، حيث صار من أبرز هدّافي الفريق، برصيد 7 أهداف وتمريرتين حاسمتين في الدوري الإسباني.

    ورغم أن الهجوم كان بمثابة إحدى نقاط الضعف لدى كوستا، في ظل تركيزه على التأمين الدفاعي، إلا أنه برع بشكل كبير، خلال مبارياته مع مايوركا، حيث تظهر الخريطة الحرارية، مدى انتشاره اللاعب في جميع أرجاء الملعب، ومدى خطورته كلاعب "بوكس تو بوكس"، فضلًا عن قوة قدمه اليسرى التي سجل منها خمسة أهداف في الليجا.

    وفي تقرير نشره نادي مايوركا، عبر موقعه الرسمي، في أكتوبر 2024، بعنوان "سامو كوستا الذي لا يملّ"، حيث اكتفى النادي الإسباني، بأنه لاعب تزعم صدارة اللاعبين الأكثر قطعًا للمسافة داخل الملعب، على مدار 10 مباريات في الليجا، بمسافة 116.5 كيلو متر، فضلًا عن تألقه في عملية استعادة الكرات.

    وفي ذلك السياق، فإن كوستا أيضًا يعد أحد أكثر اللاعب تعرضًا للأخطاء والضرب من الخصوم، بسبب قدرته العالية على الاحتفاظ بالكرة واستخلاصها من الخصوم.

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  • 포르투갈 (Portugal)Getty Images

    20 دقيقة في كأس العالم

    ورغم تألق صموئيل "سامو" كوستا مع مايوركا، إلا أنه لم يكن عنصرًا أساسيًا في كتيبة البرتغال، في نهائيات كأس العالم 2026، في ظل اعتماد المدرب السابق روبرتو مارتينيز، على الثنائي فيتينيا وروبن نيفيش.

    وقرر مارتينيز أن يدفع بسامو كوستا، لمدة 20 دقيقة فقط في مونديال أمريكا الشمالية، حيث شارك بديلًا لفيتينيا في الدقيقة 70، ورغم لمسه للكرة "15" مرة فقط، إلا أنه قدم مساهمات دفاعية، فضلًا عن نجاحه في المواجهات الهوائية، وقطع مسافة 19.8 مترًا حاملًا الكرة.

  • مباراة ودية تحولت إلى ملاكمة

    وإذا نظرنا إلى الوجه السلبي لـ"المحارب" سامو كوستا، فهي تتمثل في عنف اللاعب داخل الميدان، والذي أسفر عن تلقيه 11 بطاقة صفراء في 35 مباراة بالليجا، خلال الموسم الماضي.

    المعطيات تقول إن صفقة النصر الجديدة "حاد النزعة"، الأمر الذي كشفت عنه مباراة ودية، أقيمت بين وست بروميتش ألبيون وريال مايوركا، في يوليو 2024، والتي تحولت إلى ساحة ملاكمة.

    الأمر بدأ بخطأ ارتكبه لاعب وسط بروميتش، سيرجي داردير، إلا أن الأمر تطور إلى حد اشتباك بين اللاعبين، حيث قام سامو كوستا بـ"لكم" جيسون مولومبي، ورد الأخير بلكمة إليه أيضًا، ما تسبب في إنهاء الشوط الأول قبل لحظات من نهايته.

    الطريف في الأمر، أنه بعد محادثات بين المدربين والحكم، تم الاتفاق على استئناف المباراة بـ11 لاعبًا، لكلا الفريقين بعد الاستراحة، حيث تم تبديل اللاعبين دون أن يتم طردهما.


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  • ترشيح زميل رونالدو للدوري الإنجليزي

    ورغم قلة مشاركته في كأس العالم، إلا أن ما قدمه مع ريال مايوركا، جعله مرشحًا للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

    وتوقع آندي براسيل، خبير كرة القدم الأوروبية، بأن وجهة سامو كوستا ستكون إلى البريمييرليج، بفضل قدراته البدنية العالية، وقوته في الالتحامات، واصفًا إياه بأن انضمامه إلى منتخب البرتغال، كان بمثابة ضم "حصان أسود" في بطولة المونديال، فيما رشحه للانتقال إلى أحد أندية أستون فيلا، تشيلسي، نيوكاسل، أو توتنهام.

  • كلمة أخيرة..

    إذا ما كان الحديث عن خسارة النصر لمن يستحق وصفه بـ"رمانة الميزان"، وهو الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، فإن العالمي، إذا ما أتم صفقة سامو كوستا، فإنه سيكسب خدمات لاعب قادر على أن يمثل ركيزة دفاعية قوية، بخلاف تحسنه مؤخرًا في المهام الهجومية، فضلًا عن مزاملته لكريستيانو رونالدو، الأمر الذي يجعلنا نستبشر بتكرار تجربة جواو فيليكس، في الموسم الماضي.

    ولكن، على النصر الحذر من الطبيعة "الحادة"، التي يمتاز بها المحور البرتغالي، والتي قد تكلف الفريق كثيرًا في المواجهات الحاسمة، في حالة الإيقاف أو السلوكيات العنيفة.