زميل رونالدو الذي يحتاجه النصر: سامو كوستا .. حوّل مباراة إلى ملاكمة وعليكم الحذر من عيب هذا المحارب!

عنصر برتغالي جديد في نادي النصر، البديل "المناسب" للكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، من أجل تدعيم وسط ميدان كتيبة أنج بوستيكوجلو، في الموسم الرياضي الجديد "2026-2027".

إنه سامو كوستا، المحور البرتغالي الذي يلعب في صفوف ريال مايوركا، والذي صار "فجأة" على رادار النصر، بعد أن كان مطلوبًا من لايبزيج.

الصحفي فابريتسيو رومانو، ذكر بأن سامو وافق على خطوة النصر، رغم أن الفريق الألماني بادر بإرسال عرض رسمي، فيما اختار صاحب الـ26 عامًا، أن يكون بديلًا لبروزوفيتش، فيما باتت المفاوضات جارية بين الناديين.

من هو سامو كوستا؟ ولماذا تدخل النصر سريعًا لإنقاذ الصفقة من أنياب البوندسليجا؟ لنتعرف معًا على اللاعب في السطور التالية..