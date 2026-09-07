"المصائب لا تأتي فرادى" .. هذا ما يلخص حال الهلال بعد الهزيمة أمام نيوم يوم الإثنين، إذ خرج كذلك بإصابة نجمه الهولندي كريسينسيو سامرفيل.
حالة سامرفيل تقلق الهلال بعد مواجهة نيوم .. وسيموني إنزاجي يشكو نجمه للجماهير: ماذا أفعل أكثر!
هزيمة الهلال أمام نيوم
الزعيم تلقى أمس الإثنين، الهزيمة الأولى له في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2026-27، على يد نيوم بثنائية نظيفة، ضمن الجولة السادسة.
الثنائية سجلها المدافع كاليدو كوليبالي بالخطأ في مرماه، ونجم نيوم أمادو كونيه، في شباك الحارس محمد العويس، الذي شارك اضطراريًا بعد إصابة المغربي ياسين بونو.
إصابة سامرفيل
مستشفى الهلال مليئة بالنجوم حاليًا فبخلاف الثنائي تيو هيرنانديز وعلي لاجامي، الذي تعرض للإصابة في مواجهة الأهلي، بجانب ياسين بونو الذي اشتكى من بعض الآلام في عمليات الإحماء قبل مواجهة نيوم، ما أسفر عن استبعاده، هناك عضو جديد..
سامرفيل شوهد وهو "يعرج" أثناء مغادرته استاد المملكة أرينا، وسط معاناته من إصابة عضلية، لم يتضح بعد مدى قوتها، وإن كان يسير دون الاحتياج لمساعدة أحد، وهو ما يضع احتمالًا لكونه مجرد كدمة خفيفة.
تلك الإصابة ضربت اللاعب الهلالي الأفضل في المباراة، حيث كان الوحيد تقريبًا الذي يقاتل أمام نيوم، لولا فشل زملائه في ترجمه محاولاته لأهداف.
غضب إنزاجي من واتكينز
على جانب آخر، انفجر الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للهلال، غاضبًا بسبب إهدار المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز إحدى الفرص أمام نيوم.
الهلال خلق بعض الفرص بالفعل في الربع ساعة الأخيرة من مواجهة نيوم، لولا تألق الدفاع والحارس مارسين بولكا.
إحدى الفرص كانت من نصيب واتكينز وأهدرها، حتى نقلت صحيفة "الوئام"، رد فعل إنزاجي الغاضب، حيث التف لمدرجات الهلال خلفه، وكأنه يقول: "ماذا أفضل لهم أكثر؟!".
ظهور الإيطالي وكأنه يتبرأ من الهزيمة أمام نيوم عطفًا على ما أُهدر في الدقائق الأخيرة، يخالف ما قاله في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، حيث أكد تحمله مسؤولية الخسارة كاملة.
وماذا بعد؟
بهذه الهزيمة أصبح الهلال مهددًا بخسارة صدارة جدول الترتيب، حيث تجمد رصيده عند 15 نقطة متفوقًا بثلاث نقاط فقط على النصر "الوصيف"، لكن العالمي خاض مباراة أقل.
فيما يلتقي الزعيم بالتعاون في المباراة المقبلة، في 12 من سبتمبر الجاري، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن.
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