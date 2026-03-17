"سالم أفضل من محرز والأهلي صنع يايسله والهلال لن يحقق الثلاثية".. المحللون يشعلون نصف نهائي كأس الملك!

شهد الجزء الأخير من النقاش جدلاً واسعًا حول المقارنة الفنية والرقمية بين النجم الجزائري رياض محرز ونجم الهلال سالم الدوسري خاصة في ظل بلوغ كلاهما سن 34 عامًا وتأثيرهما الواضح في الملاعب السعودية.
قال عماد السالمي: "نحن لا نجلد ذواتنا ولا نجلد لاعبينا وسالم الدوسري لاعب سعودي بقيمة فنية كبيرة جدًا وليس ذنبه أنه لم يلعب في أندية إنجليزية كبرى في أوج عطائه".
وأضاف السالمي: "أنا لم أقل إن سالم أفضل من محرز بشكل مطلق بل قلت إن لكل لاعب ميزة يتفرد بها ولكن لغة الأرقام الصادرة عن رابطة الدوري في الوقت الحالي تمنح الأفضلية لسالم الدوسري وعلى المعترضين مراجعة الإحصائيات الرسمية".
ومن جانبه قدم إبراهيم العنقري تحليلاً فنيًا دقيقاً لهذه المقارنة موضحاً الفوارق الجوهرية في أسلوب لعب النجمين، وقال العنقري: "أتفق مع عماد في أن المقارنة يجب أن تنصب على العطاء الحالي وليس التاريخ فرياض محرز لاعب منظومة وخطط فنية من طراز رفيع جدًا وإذا كنت تبحث عن لاعب يقود الهجمة ويوجهها بدقة متناهية وفكر عالٍ فمحرز لا يقارن بأحد".
وتابع العنقري حديثه موضحاً ميزات سالم الدوسري قائلاً: "سالم يتميز بالحل الفردي الذي تفتقده الكثير من الفرق فهو اللاعب الذي يستطيع الركض بالكرة لمسافة تزيد عن 60 مترًا وتجاوز 11 أو 12 لاعبًا في مسيرته ليسجل أهدافًا إعجازية وهذه الحالة لا يستطيع محرز القيام بها حاليًا".
واختتم العنقري تحليله بالإشارة إلى أن اختيار أحد اللاعبين يعتمد على حاجة الفريق فمحرز يحتاج إلى فريق قوي ومنظم ليبرز كإضافة فنية شاملة بينما يبرز سالم كحل فردي قادر على صنع الفارق بمفرده مشيرًا إلى أن محرز تأسس كرويًا في أوروبا منذ صغره بينما بدأ سالم مسيرته بشكل مختلف وهو ما يفسر تباين بعض النقاط الفنية بينهما.