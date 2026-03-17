"سالم أفضل من محرز والأهلي صنع يايسله والهلال لن يحقق الثلاثية".. المحللون يشعلون نصف نهائي كأس الملك!

بدأ النقاش بحديث حول قدرة نادي الهلال على تحقيق الثلاثية هذا الموسم وهو الأمر الذي أثار تبايناً في وجهات النظر بين الجماهير والمحللين.

وفي هذا السياق تطرق المذيع علي الصوابي إلى آراء الجماهير التي تتوقع أن يكون تحقيق الهلال للثلاثية صدمة لبعض النقاد الذين يظهرون عدم تفاؤلهم بهذا المنجز التاريخي.

قال هاني الداود: " لن أشعر بالفرح إذا حقق مدرب الهلال الثلاثية ولكن الأمر ليس غريبًا على النادي فقد سبق له أن حققها في مناسبات سابقة كما فعلها نادي الاتحاد من قبل لذا فالإنجاز بحد ذاته ليس مستحيلاً على كيان بحجم الهلال".

وأضاف الداود: "لكنني أرى بناءً على المستويات التي يقدمها الهلال في الوقت الحالي أن من الصعب جدًا عليه تحقيق الثلاثية في هذا الموسم فالمنافسة تشتد والضغوط تزداد مع اقتراب الأدوار النهائية".