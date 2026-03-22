قرر الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، رسميًا اليوم الأحد، استبعاد سالم الدوسري؛ قائد وجناح أيسر الأخضر، من معسكر الفريق بالتوقف الدولي الحالي لشهر مارس.
بعد صورة في المستشفى .. سالم الدوسري يغادر معسكر المنتخب السعودي رسميًا
ما القصة؟
انضم سالم الدوسري؛ قائد الهلال، اليوم الأحد، إلى معسكر المنتخب السعودي المقام في جدة، حيث اليوم الأول للتجمع، استعدادًا لوديتي مصر وصربيا.
لكن قبل ساعات، نشر التورنيدو صورة عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات"، من داخل أحد مراكز الأشعة بمدينة جدة.
واكتفى التورنيدو وقتها بالتعليق: "الحمد لله على كل حال"، ليثير التكهنات حول موقفه من المعسكر الحالي، حتى جاء الإعلان الرسمي من الجهاز الطبي للمنتخب السعودي..
الأخضر يعلن إصابة سالم الدوسري
قبل قليل، أوضح الجهاز الطبي للمنتخب السعودي أن نظيره في نادي الهلال قام بتزويده بتقرير طبي مفصل، تضمن نتيجة أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت لسالم على موضع إصابته في الركبة.
وعقب وصول اللاعب لمعسكر الأخضر، أجرى الجهاز الطبي للمنتخب الوطني فحوصات سريرية له مع الإطلاع على التقارير الطبية الخاصة بأشعة الرنين المغناطيسي، لتؤكد جميعها حاجة الدوسري لبرنامج علاجي وتأهلي خلال الفترة الحالية.
بناءً على ذلك، قرر هيرفي رينارد؛ المدير الفني للصقور الخضر، استبعاد قائده من المعسكر الحالي، ليخوض فترة العلاج والتأهيل في ناديه بالعاصمة السعودية "الرياض".
الأخضر يستعد لوديتين
يبدأ المنتخب السعودي في شهر مارس الحالي المرحلة الأولى من الإعداد لكأس العالم 2026، الذي ينطلق في يونيو المقبل، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.
ويخوض الأخضر بقيادة هيرفي رينارد مباراتين وديتين في مارس الجاري؛ الأولى أمام المنتخب المصري، في 7 من مارس الجاري، على استاد الإنماء في جدة، والثانية أمام صربيا، في 31 من الشهر الجاري، على أرض الأخير بباكا توبولا.
مجموعة السعودية في كأس العالم 2026
أوقعت قرعة كأس العالم 2026 المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة، حيث يستهل مشواره بمواجهة أوروجواري في 16 يونيو، ثم إسبانيا في يوم 21، وختام دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي في 27 من الشهر ذاته.