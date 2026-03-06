المظاهر خداعة: سالم الدوسري يتقمص "نسخة رياض محرز الساخرة" بمباراة الهلال والنجمة.. وعرفتم الآن معنى تصريحات كريم بنزيما يا الاتحاد!

لم تكن مجرد مباراة في كرة القدم، بل استعراضًا للقوة والسطوة؛ هكذا أرادها عملاق الرياض الهلال ضد ضيفه نادي النجمة، مساء يوم الجمعة.

الهلال فاز (4-0) على النجمة، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

رباعية الزعيم الهلالي؛ جاءت عن طريق النجم الفرنسي كريم بنزيما "ثنائية" والبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، في الدقائق 43 و81 و84 و86 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. وصل الهلال إلى نقطته رقم 61، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، متساويًا مع النصر "الوصيف" الذي لعب مباراة أقل؛ وبفارق نقطة عن الأهلي "المتصدر"، مؤقتًا.

ومن ناحيته.. فريق النجمة الأول لكرة القدم تجمد عند النقطة الثامنة، في "المركز الثامن عشر - الأخير" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

ونحن سنستعرض في السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الهلال على النجمة..