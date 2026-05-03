"بنسبة 100%.. سالم الدوسري في النصر بشرطين": سعود الصرامي يشعل الجدل بمفاجأة كبرى في ميركاتو الهلال!

عاد اسم سالم الدوسري، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلى السطح، فيما يتعلق بالحديث عن إمكانية الانتقال إلى أحد الأندية المنافسة، مع تداول تقارير بشأن "احتمالية" توقيع مخالصة مالية في الصيف.

وكان الهلال قد أعلن - في مايو 2025 - عن تجديد عقد سالم الدوسري، حتى صيف 2027، بعد فترة كبيرة من الجدل حول مستقبله، وسط رغبة من أندية مثل الدرعية والعلا، آنذاك، في التعاقد معه بعروض هي الأضخم في تاريخ الدوري السعودي للاعب محلي.

ورغم أن المستويات "الرقمية" لسالم الدوسري جيدة، إلا أن مستواه يشهد تراجعًا خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026"، خاصة مع خروج الهلال مبكرًا من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، من دور الـ16 على يد السد القطري بركلات الترجيح.