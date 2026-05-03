"بنسبة 100%.. سالم الدوسري في النصر بشرطين": سعود الصرامي يشعل الجدل بمفاجأة كبرى في ميركاتو الهلال!

هل تتحقق مفاجأة الموسم؟

عاد اسم سالم الدوسري، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلى السطح، فيما يتعلق بالحديث عن إمكانية الانتقال إلى أحد الأندية المنافسة، مع تداول تقارير بشأن "احتمالية" توقيع مخالصة مالية في الصيف.

وكان الهلال قد أعلن - في مايو 2025 - عن تجديد عقد سالم الدوسري، حتى صيف 2027، بعد فترة كبيرة من الجدل حول مستقبله، وسط رغبة من أندية مثل الدرعية والعلا، آنذاك، في التعاقد معه بعروض هي الأضخم في تاريخ الدوري السعودي للاعب محلي.

ورغم أن المستويات "الرقمية" لسالم الدوسري جيدة، إلا أن مستواه يشهد تراجعًا خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026"، خاصة مع خروج الهلال مبكرًا من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، من دور الـ16 على يد السد القطري بركلات الترجيح.

  • سالم الدوسري "نصراوي" بشرط

    وأكد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، بنبرة واثقة، أن حالة واحدة تفصل سالم الدوسري عن الانتقال إلى النصر، إذا ما تحققت أنباء توقيع مخالصة مالية مع الهلال، في الصيف المُقبل.

    وقال الصرامي، عبر برنامج "ملاعب" مع فيصل الجفن، عبر أثير العربية FM، "هناك انقلاب على سالم (الدوسري) من بعض الأصوات الهلالية، جماهيريًا وإعلاميًا، وإذا قُدّر أن سالم يحصل على مخالصة مالية نهائية من الهلال في الصيف، وإذا قُدر أن المدرب جورج جيسوس يجدد عقده مع النصر لعام آخر، فأنا متأكد بنسبة 100% أن سالم سيصبح لاعبًا نصراويًا".

    وشدد الصرامي على ثقته في انتقال قائد الهلال إلى النصر، حال بقاء جورج جيسوس مدربًا للعالمي، مضيفًا "مثلما أصرّ جيسوس على ضم عبد الله الحمدان، سيصرّ على ضم سالم الدوسري".

    خياران أمام قائد الهلال

    ويأتي تصريح سعود الصرامي، في الوقت الذي خرجت فيه تقارير إعلامية، تؤكد أن إدارة مجلس إدارة نادي الهلال، تتجه نحو تقديم خيارين أمام سالم الدوسري من أجل تحديد مستقبله، وفق رواية موقع 365Scores..

    * الخيار الأول: تمديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي في 30 يونيو 2027.

    * الخيار الثاني: تولي منصب إداري في النادي، إذا ما قرر الاعتزال نهائيًا.

    وتأتي خيارات الهلال، بعد نقل ملكية النادي إلى استحواذ شركة المملكة القابضة، التي يملكها الأمير الوليد بن طلال، بنسبة 70%، فيما تبقى نسبة 30% من امتلاك صندوق الاستثمارات العامة.

  • سالم الدوسري والنصر .. ليست أول مرة

    ويمكن القول إن سالم الدوسري كان باستمرار ضيفًا في حلقات مسلسل الميركاتو الصيفي، خلال الأعوام الماضية، حيث ارتبط اسمه بعرض سابق من النصر، ورفض عرض من الاتحاد، كان سيجعله الأغلى في التاريخ.

    الدوسري الذي فاز بجائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2025، سبق وأن ارتبط اسمه بالنصر، وفق رواية الإعلامي صالح الهويريني، بأنه في عام 2017، قام أحد أعضاء الشرف بنادي النصر، بتقديم عرض ضخم يشمل مبلغًا ماليًا أكبر من الذي يتقاضاه في الهلال، فضلًا عن منحه سيارة (بنتلي) من أجل التوقيع.

    ورغم ذلك، إلا أن سالم الدوسري اعتذر لعضو الشرف النصراوي، ليقرر البقاء مع الزعيم وتوقيع عقد جديد مع الهلال لمدة موسمين، علمًا بأنه رحل حينها معارًا إلى فياريال الإسباني، لمدة 6 شهور، في إطار تجهيز عدد من نجوم المنتخب السعودي للمشاركة في نهائيات كأس العالم (فيفا روسيا 2018).

    مسيرة سالم الدوسري مع نادي الهلال

    النجم المخضرم سالم الدوسري أحد أبناء عملاق الرياض الهلال؛ حيث تدرج في "الفئات السنية"، قبل الصعود إلى الفريق الأول صيف 2011.

    ولم يرحل سالم عن الهلال؛ إلا عندما خاض تجربة احترافية قصيرة في نادي فياريال الإسباني، في الفترة من يناير إلى يونيو 2018.

    وبالمجمل.. سجل النجم الدولي المخضرم 141 هدفًا وصنع 106 آخرين، خلال 480 مباراة رسمية مع الزعيم الهلالي؛ في مختلف المسابقات المحلية والقارية، وحتى دوليًا.

    وتوّج سالم الدوسري بـ22 بطولة رسمية، مع فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ أبرزها 7 ألقاب في الدوري السعودي للمحترفين، وثنائية دوري أبطال آسيا.

    أيضًا.. حصل سالم على "وصافة" بطولة كأس العالم للأندية، مع الفريق الهلالي الكبير؛ وذلك في نسخة عام 2022.

    ماذا قدم الدوسري في موسم 2025-2026؟

    وبرغم من تسجيله 10 أهداف و10 تمريرات حاسمة خلال 31 مباراة بجميع المسابقات، إلا أن سالم الدوسري نال بعض الانتقادات حول تراجع مستواه نسبيًا مع الهلال، رغم أنه أعاد اكتشاف نفسه مع المنتخب السعودي، في بطولة كأس العرب 2025.

    أيضًا، نال سالم الدوسري انتقادات واسعة بسبب ظاهرة إهداره لعدد من ركلات الجزاء مع المنتخب السعودي، فيما يبقى عنصرًا أساسيًا في كتيبة الأخضر، الذي قرر تغيير جهازه الفني مؤخرًا، برحيل هيرفي رينارد، والتعاقد مع جورجيوس دونيس.

