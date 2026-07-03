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Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

حسم الجدل.. حقيقة رحيل سالم الدوسري عن الهلال للانتقال إلى الدرعية!

سالم الدوسري
الهلال
الدرعية
دوري روشن السعودي

تطورات مثيرة في مستقبل قائد الهلال..

جدل كبير يحيط بمستقبل النجم الدولي سالم الدوسري، جناح عملاق الرياض الهلال؛ وذلك في ظل تراجع مستواه، مع تبقي عام واحد فقط في عقده مع الفريق الأول لكرة القدم.

وينتهي عقد سالم في 30 يونيو 2027؛ وذلك بعدما لعب مسيرته الكروية بالكامل مع الزعيم الهلالي، باستثناء "إعارة قصيرة" إلى نادي فياريال الإسباني.

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    أنباء عن مفاوضات الدرعية مع سالم الدوسري

    وفي هذا السياق.. ترددت أنباء قوية خلال اليومين الماضيين؛ بشأن إمكانية رحيل النجم الدولي سالم الدوسري عن عملاق الرياض الهلال، في صيف العام الحالي.

    وحسب هذه الأنباء؛ دخل نادي الدرعية في مفاوضات قوية مع سالم، للحصول على توقيعه بشكلٍ رسمي.

    ويبحث الدرعية عن تدعيم صفوفه بقوة، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك بعد ضمانه التأهُل إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، لأول مرة في تاريخه.

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  • Al Hilal v CF Pachuca: Group H - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    حسم الجدل.. حقيقة مفاوضات الدرعية مع سالم الدوسري

    ومن ناحيتها.. كشفت صحيفة "الرياضية" في الساعات الأولى من اليوم السبت، عن حقيقة مفاوضات نادي الدرعية مع النجم الدولي سالم الدوسري؛ لشراء المدة المتبقية من عقده مع عملاق الرياض الهلال، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    الصحيفة نفت وجود أي مفاوضات بين الدرعية وسالم؛ للتوقيع معه في الميركاتو الصيفي الحالي، مثلما تردد خلال الساعات الماضية.

    وأعلنت الصحيفة نقلًا عن مصدر خاص، أن قائد الزعيم الهلالي خارج حسابات الدرعية تمامًا، حتى الآن على الأقل.

  • Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

    مسيرة سالم الدوسري مع نادي الهلال

    النجم المخضرم سالم الدوسري أحد أبناء عملاق الرياض الهلال؛ حيث تدرج في "الفئات السنية"، قبل الصعود إلى الفريق الأول صيف 2011.

    ولم يرحل سالم عن الهلال؛ إلا عندما خاض تجربة احترافية قصيرة في نادي فياريال الإسباني، في الفترة من يناير إلى يونيو 2018.

    وبالمجمل.. سجل النجم الدولي المخضرم 141 هدفًا وصنع 106 آخرين، خلال 484 مباراة رسمية مع الزعيم الهلالي؛ في مختلف المسابقات المحلية والقارية، وحتى دوليًا.

    وتوّج سالم الدوسري بـ23 بطولة رسمية، مع فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ أبرزها 7 ألقاب في الدوري السعودي للمحترفين، وثنائية دوري أبطال آسيا.

    أيضًا.. حصل سالم على "وصافة" بطولة كأس العالم للأندية، مع الفريق الهلالي الكبير؛ وذلك في نسخة عام 2022.

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  • Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الرياضي 2025-2026

    عاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي المنصرم 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 25 انتصارًا مع 9 تعادلات، ودون أن يتعرض لأي هزيمة؛ ليُنهي مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين في "الوصافة"، خلف النصر "البطل".

    أما على المستوى القاري.. ودع الهلال مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    ونجح الزعيم الهلالي في إنقاذ موسمه؛ بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نادي الخلود (2-1) في المباراة النهائية.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الرياضي المنصرم؛ جاء رغم التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".