عقاب مانشستر أم ذكاء سيتي؟ سافينيو مقابل 100 مليون يورو .. بين نظريات المؤامرة والهروب من مكافآت مرموش!

الحديث في الإعلام عن صفقة مزدوجة بين سيتي وسبيرز، ليس فقط سافينيو ولكن أيضًا المصري عمر مرموش، ولكن المفاوضات منفصلة، إذ سينهي الطرفان صفقة البرازيلي أولًا وبقيمة أعلى، والسبب؟ الهروب من آينتراخت فرانكفورت.
بحسب الصحفي آدم جونسون، يملك فرانكفورت بندًا بالحصول على نسبة تصل إلى 15% من أي عملية بيع مستقبلية لمرموش من قبل سيتي بحسب الاتفاق بين الناديين وقت انتقال المهاجم، ولذا لا يريد سيتي تقييم لاعب بقيمة مرتفعة لتقليل الرقم الذي سيذهب للنادي الألماني.
الصحفي البرازيلي كاهي موتا قال إن الاتفاق بين سبيرز وسيتي يخص اللاعبين على إجمالي 151 مليون يورو، الحصة الأكبر من نصيب سافينيو مقابل مائة مليون تقريبًا، ما يجعل قيمة مرموش في حدود خمسين مليونًا، ويجعل ما سيدفع إلى فرانكفورت تقريبًا 7.5 مليونًا، مع العلم أن سيتي ضم مرموش مقابل 75 مليون يورو كقيمة أساسية بالإضافة لحوافز، أي أنها ستكون عملية بيع "خاسرة" مقارنة بالقيمة "المنفوخة" لسافينيو.
ما يمكن وصفه بدهاء سيتي في سوق الانتقالات تم تفسيره من قبل آخرين على أنه ضعف وابتزاز، إذ قال الصحفي الإيطالي الشهير في "ميدياست" تانكريدي بالمييري قال إن مانشستر سيتي يتم معاقبته بشكل غير مباشر بسبب قضية اللعب غير النظيف والاتهامات ال115 بحقه التي لم يصدر فيها حكم رسمي بعد.
نظرية بالمييري أن سيتي لن يتم تهبيطه كعقوبة على خروقاته المالية التي يتم التحقيق فيها حاليًا، ولكن سيعاقب بشكل غير مباشر بتقليص عدد لاعبيه وإجباره على تعزيز صفوف منافسيه، نظرية مبنية على كم البيع الذي قام به سيتي مقابل ضمه لاعبين فقط على غير عاداته في سوق الانتقالات وعدم وصول الحكم حتى الآن في القضايا المنظورة منذ قرابة سنتين الآن، ولكن لا تفسر مكاسبه الخرافية من وراء عمليات البيع الحالية واستمرار امتلاكه تشكيل قوي قادر على المنافسة محليًا وقاريًا.