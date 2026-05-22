Getty Images Sport
سافر إلى الأرجنتين قبل لقاء حسم الهبوط .. غضب عارم في توتنهام من تصرف روميرو
روميرو يفضل نادي طفولته على بقاء توتنهام
وقد غاب المدافع عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة في الركبة خلال الهزيمة 1-0 أمام سندرلاند الشهر الماضي، وهي المباراة التي شهدت الظهور الأول لروبرتو دي زيربي على مقاعد البدلاء مع توتنهام.
ورغم أن المدافع لا يستطيع المشاركة بدنيًا على أرض الملعب، إلا أن دوره كقائد أصبح موضع تساؤل بسبب غيابه الوشيك عن شمال لندن خلال مباراة حاسمة في صراع الهبوط.
على الرغم من إصابته، كان روميرو حاضراً بشكل ملحوظ على خط التماس، حتى أنه شارك في الاحتفالات عندما سجل ماتيس تيل هدفاً حاسماً ضد ليدز يونايتد في وقت سابق من هذا الشهر. ومع ذلك، اختار اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً العودة إلى وطنه لمشاهدة مباراة بلجرانو ضد ريفر بليت في نهائي تاريخي لبطولة الدوري الأرجنتيني.
ويعد التوقيت حساساً بشكل خاص، حيث يواجه توتنهام تهديداً حقيقياً بالهبوط إلى الدرجة الأولى في كرة القدم الإنجليزية في نفس بعد الظهر.
- AFP
تشكيك في دوره كقائد
وقد أكد خبير كرة القدم الأمريكية الجنوبية تيم فيكيري هذا الاختيار الذي اتخذه المدافع خلال ظهوره في برنامج "توك سبورت"، مما أثار رد فعل فوريًا وحادًا من المذيع ومشجع توتنهام بول هوكسبي. وكان المذيع دقيقًا في تقييمه لقائد توتنهام، مشيرًا إلى أن أولويات اللاعب بعيدة كل البعد عن صراع البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي معرض شرح موقفه، قال هوكسبي: "قائد نادي جيد، إذن. لم يحضر أهم مباراة لتوتنهام منذ عام 1976 – رائع. مخلص حتى النهاية، كريستيان العجوز الطيب. سأرتدي قميص ريفر بليت في عطلة نهاية الأسبوع. أعتقد أن هذا أمر فظيع. يذهب لمشاهدة النادي الذي يشجعه بدلاً من أن يكون قائداً لفريق مهدد بالهبوط، حيث لا يتواجد مع زملائه وجميع اللاعبين المصابين الآخرين. لكن كما قلت، هذا صحيح في النهاية؛ لطالما اعتقدت أن كريستيان روميرو كان مجرد عابر سبيل وأن توتنهام كان مجرد إلهاء عن الأرجنتين. لكنني أشعر بمرارة شديدة".
الأهمية التاريخية لمباراة بلجرانو ضد ريفر بليت
حاول فيكيري توضيح الأسباب التي تجعل هذه المباراة في الأرجنتين تحمل أهمية شخصية كبيرة بالنسبة لروميرو. فقد بدأ الفائز بكأس العالم مسيرته في نادي بيلجرانو، حيث انضم إلى صفوف الناشئين عام 2014 قبل أن يظهر لأول مرة مع الفريق الأول بعد عامين. وبالنسبة لروميرو، لا يمثل هذا الأمر مجرد اهتمام ثانوي، بل هو ارتباط بجذوره في لحظة قد تحدد مسار تاريخ ناديه السابق.
وأشار فيكيري إلى أهمية المباراة في أمريكا الجنوبية، قائلاً: "كنت أعلم أن هذا سيثير حماستك. بيلجرانو هو نادي روميرو. إنه النادي الذي بدأ فيه مسيرته، وهو من مشجعيه. لم يفز بيلجرانو أبداً ببطولة الأرجنتين، وسيواجه ريفر بليت، الذي فاز باللقب أكثر من أي فريق آخر، لذا فإن هذه المباراة تاريخية. قبل 15 عاماً، التقى هذان الفريقان في مباراة فاصلة أدت إلى هبوط ريفر بليت، وإذا كان هبوط توتنهام أمراً غير معقول، فإن هبوط ريفر بليت أمر غير معقول أكثر".
- Getty Images Sport
توتنهام يقاتل من أجل البقاء
يأمل دي زيربي في قيادة توتنهام للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. منذ توليه المنصب، أشرف المدرب الإيطالي على ست مباريات، وسجل فوزين وتعادلين وهزيمتين في محاولته لإبعاد فريق شمال لندن عن خطر الهبوط.
لا يزال مصير توتنهام معلقاً مع اقتراب الجولة الأخيرة من الموسم. فخسارة الفريق أمام إيفرتون خارج أرضه، إلى جانب فوز وست هام يونايتد على ليدز يونايتد، ستؤدي إلى هبوط توتنهام إلى دوري الدرجة الثانية. ومع ذلك، فإن الفوز على إيفرتون سيضمن بقاء توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحتى التعادل سيكون كافياً لبقاء توتنهام، نظراً لفارق الأهداف الكبير لصالحه مقارنة بوست هام (-10 مقابل -22).