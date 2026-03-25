Kai Rooney Wayne Rooney Man Utd 2026
ساعد كاي روني فريق مانشستر يونايتد تحت 16 عامًا على الفوز بلقب درع الدوري الإنجليزي الممتاز، تحت أنظار والديه واين وكولين اللذين كانا يشاهدان المباراة بفخر

K. Rooney
واين روني
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز

يواصل كاي روني السير على خطى والده العريق، حيث لعب دوراً محورياً في فوز فريق مانشستر يونايتد تحت 16 عاماً بلقب درع الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تغلبه على بيرنلي. وقد حظي اللاعب البالغ من العمر 16 عاماً بتشجيع والديه الفخورين، واين وكولين، في كارينجتون للاحتفال بأحدث إنجاز في مسيرته المهنية المزدهرة. ومع حصوله بالفعل على منحة دراسية، أصبح المهاجم الشاب سريعاً أحد أكثر اللاعبين الواعدين إثارة في أكاديمية يونايتد.

    بلغ الموسم الاستثنائي لأكاديمية مانشستر يونايتد ذروة جديدة مساء الثلاثاء، حيث تغلب فريق تحت 16 عامًا على بيرنلي ليحصد لقب درع الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي المباراة التي أقيمت على ملعب كارينجتون التدريبي التابع للنادي، قدم شباب «الريدز» أداءً منضبطًا ليحققوا فوزًا بنتيجة 2-0، مما يعزز سمعة النادي في تنمية المواهب من الطراز الأول. وحضر واين، الهداف التاريخي للنادي، المباراة ليشهد مساهمة ابنه في الفوز، برفقة زوجته كولين وابنهما الأصغر كاس. ويشكل هذا الفوز لقبًا جديدًا لنظام تكوين اللاعبين الشباب الذي يهيمن حاليًا على مختلف الفئات العمرية على المستوى الوطني.



    تقدم سريع في الرتب

    ورغم أن تركيزه الأساسي كان منصبًا على فريق تحت 16 عامًا، إلا أن أداء كاي قد أكسبه بالفعل فرصًا مهمة في مستويات أعلى هذا الموسم. تمت ترقية المراهق مرارًا إلى فريق تحت 18 عامًا، حيث أبهر الجميع بتسجيله هدفين في سبع مباريات في كل من الدوري الممتاز تحت 18 عامًا وكأس الشباب التابع للاتحاد الإنجليزي. هذا المسار الصاعد هو دليل على نموه الفني وطبيعته الحاسمة أمام المرمى - وهي سمات تدعو بشكل طبيعي إلى مقارنته بوالده. يتم إدارة تطوره بعناية من قبل الجهاز الفني لمانشستر يونايتد، لضمان تعرضه لمنافسة بدنية أكبر مع الحفاظ على إيقاعه التهديفي ضمن فئته العمرية.

    تبعث مجموعة المواهب الحالية في مانشستر يونايتد بشعور من الحنين إلى الماضي، حيث يلعب كاي في كثير من الأحيان إلى جانب جاسي كاريك، نجل زميل واين السابق والمدير الفني المؤقت الحالي لمانشستر يونايتد مايكل كاريك. وبعيدًا عن الأسماء الشهيرة، يتبلور مستقبل كاي الاحترافي بشكل متزايد بعد أن حذا حذو والده بالتوقيع مع شركة «تريبل إس سبورتس مانجمنت» والحصول على منحة دراسية جديدة الشهر الماضي. وبحلول نهاية الموسم المقبل، سيكون المهاجم الشاب مؤهلاً لتوقيع أول عقد احترافي له.

    ويُعد فوز فريق تحت 16 عامًا بكأس «الشيلد» مجرد جزء واحد من موسم قد يكون تاريخيًا لفرق الشباب في نادي مانشستر يونايتد، حيث لا يزال كاي مؤهلاً للعب مع فريق تحت 18 عامًا في سعيه للفوز بعدة ألقاب. وستشكل الأشهر القليلة المقبلة اختبارًا صعبًا لروح الفريق، حيث سيخوض مباريات خروج المغلوب الحاسمة في كل من نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب ونهائي كأس الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 18 عامًا.

