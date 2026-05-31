Switzerland v Jordan - International Friendly
ساعة ونصف من أجل التاريخ.. الأردن يؤجل الدوام الحكومي بسبب كأس العالم!

الأردن يدعم النشامى بتأخير الدوام الحكومي في كأس العالم

أعلنت الحكومة الأردنية عن اتخاذ إجراءات استثنائية لدعم المنتخب الوطني في مشاركته التاريخية الأولى ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وتقرر تأخير ساعات العمل الرسمي لموظفي القطاع العام في الأيام التي يخوض فيها المنتخب مبارياته في دور المجموعات، بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين لمتابعة ومؤازرة الفريق في هذا المحفل العالمي الكبير.

وجاء هذا القرار ليواكب حالة الحماس الشديد التي تسيطر على الشارع الأردني منذ تحقيق حلم التأهل. 

وترغب الجهات الرسمية في إيجاد صيغة توازن بين استمرار العمل في مرافق الدولة ومنح المرونة الكافية للمشجعين للتعبير عن دعمهم الكامل لمنظومة المنتخب في رحلتها المونديالية الاستثنائية.


  • رئيس الوزراء يصدر قرارًا رسميًا بتعديل المواعيد


    وأصدر رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان قراراً رسمياً يقضي بتعديل مواعيد العمل في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة خلال الأيام المحددة لمباريات المنتخب.

    وبموجب التوجيه الجديد، تبدأ ساعات الدوام الرسمي في تمام الساعة العاشرة صباحًا بدلًا من الموعد المعتاد في الساعة في الثامنة والنصف، ليكون خطوة عملية تضمن عدم تفويت المواطنين للمواجهات الصباحية الباكرة.


  • فوارق التوقيت مع أمريكا تفرض التغيير الإداري

    ويأتي هذا التحرك الإداري مراعاة لفارق التوقيت الكبير مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تحتضن مباريات مجموعة النشامى.

    وتلعب الفوارق الزمنية دورًا رئيسيًا في تحديد جدول اليقظة والنوم للمشجعين داخل الأردن، مما جعل التدخل الحكومي أمرًا ضروريًا لتجنب حدوث حالات غياب جماعي أو تراجع في معدلات الإنتاجية الصباحية بالمنشآت الرسمية.


  • جدول مواجهات المجموعة العاشرة في المونديال

    ويغطي القرار الحكومي مواجهات المنتخب الأردني ضمن المجموعة العاشرة في المونديال، حيث يستهل النشامى مشوارهم بمواجهة منتخب النمسا في 17 يونيو، تليها المواجهة العربية الخالصة أمام منتخب الجزائر في 23 يونيو، قبل أن يختتم الفريق دور المجموعات بمباراة كبرى أمام منتخب الأرجنتين في 28 يونيو.

    وتمثل هذه اللقاءات الثلاثة حجر الأساس في مسيرة الفريق بالبطولة، حيث يتطلع الشارع الرياضي الأردني إلى تحقيق نتائج إيجابية وتأمين العبور إلى الأدوار الإقصائية، رغم صعوبة المجموعة التي تضم قوى كروية كبرى من مختلف القارات، مما يزيد من أهمية الالتفاف الجماهيري خلف اللاعبين.


  • تأهل تاريخي من بوابة التصفيات الآسيوية الصعبة

    وكان المنتخب الأردني، قد حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد مسيرة متميزة في التصفيات الآسيوية، حيث نجح في احتلال المركز الثاني في مجموعته خلف منتخب كوريا الجنوبية، وهو الإنجاز التاريخي غير المسبوق الذي فجر موجة عارمة من الأفراح والاحتفالات الشعبية في جميع مدن ومحافظات المملكة طوال الفترة الماضية.


