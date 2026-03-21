ساسولو، بيراردي يتحدث بصرامة: "يتحدثون عن سكانسولو... لا يهمنا ذلك"

تحدث دومينيكو بيراردي، قائد فريق ساسولو، إلى قناة DAZN بعد التعادل 1-1 على ملعب يوفنتوس، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي: "نحاول في كل مباراة أن نقدم أفضل ما لدينا. الناس يتحدثون كثيرًا: سكانسولو... لكننا لا نهتم بذلك. أحيانًا نحقق النتيجة المرجوة وأحيانًا لا: اليوم نجحنا ونحن سعداء بالمباراة التي قدمناها".