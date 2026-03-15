ساسولو - بولونيا، تقييمات CM
تقييمات لاعبي ساسولو
موريك 6: تجاوزته دالينغا دون أن يكون له ذنب يذكر، ثم أنقذه سوء تصويب زملائه. وفي الدقائق الأخيرة تصدى لتسديدة أورسوليني.
والوكيفيتش 5 عانى كثيرًا أمام حيوية كامبياغي، وهو الذي لا يعتبر ظهيرًا خالصًا.
موهاريموفيتش 5.5 غير منتبه ومشتت الذهن.
إيدزيس 5.5 لم يكن مثالياً هو الآخر، ترك مساحة كبيرة لدالينغا، لكنه عوض ذلك جزئياً بصدّتين حاسمتين في الشوط الثاني.
غارسيا 5 سمح لأورسوليني بالكثير، الذي لم يعاقبه لحسن حظه. (دويغ 6 بضع تسارعات جميلة)
كوني 5.5 متقلب للغاية في مرحلة التمرير لدرجة أنه فقد بعض الكرات. حركة كثيرة، ولكن أيضًا بعض الارتباك. (فرانكس 5.5 بعض الأخطاء الزائدة في النهاية)
ماتيتش 5.5 خطواته بطيئة للغاية في مواجهة ضغط الروسوبلو. (فولباتو 6.5 نشيط، كاد يسجل هدف التعادل. وكان يستحق المزيد من الدقائق، بالنظر إلى أداء زملائه)
ثورستفيدت 6 مع ذلك، كان من بين الأكثر مشاركة ونشاطًا، في ظل رتابة بعد ظهر يوم "الأسود والأخضر".
بيراردي 4.5 أداء ضعيف، لم يظهر أبدًا ولم يمرر سوى عدد لا يحصى من الكرات. (باكولا غير مقيم)
بينامونتي 5 لم يفعل شيئًا، كان دائمًا خلف مدافعي الروسوبلو (نزولا 5.5 تمريرتان قصيرتان وقليل غير ذلك)
لورينتي 4.5 لاعب آخر أضاع المباراة تمامًا، حيث أخطأ في كل خيار تقريبًا.
غروسو 5.5 شوط أول سيئ للغاية، ثم تحسن قليلاً لكن الأوان قد فات. كان يجب تغييره في الاستراحة.
تقييمات لاعبي بولونيا
سكوروبسكي 6.5: تصدى لتورستفيدت في الشوط الأول، وكان حاسماً في الشوط الثاني أمام موهاريموفيتش وفولباتو. ثم تعرض لشد عضلي في الدقائق الأخيرة عند خروجه من المرمى، لكنه صمد.
دي سيلفستري 6 عاد إلى التشكيلة الأساسية، وبلغ رصيده 459 دقيقة في الدوري الإيطالي، لكنه تعرض لإصابة في فخذه الأيمن أثناء انطلاقة هجومية. (زورتيا 5.5 ارتكب مخالفة، وحصل على بطاقة صفراء في مواجهة باكولا)
فيتيك 6.5 تصدي رائع في الشوط الثاني أمام نزولا، كان غير متوازن أحيانًا لكنه صمد.
لوكومي 6.5 لعب رغم مشاركته في البطولة الأوروبية، انزلق في بداية المباراة لكن ثورستفيدت لم يعاقبه.
ميراندا 6.5 يواجه بيراردي ولا يمنحه سوى القليل أو لا شيء.
سوم 6 شوط أول ممتاز، يعتمد على القوة البدنية. ثم يتراجع. (بوبيغا غير مصنف)
مورو 6.5 يعود إلى مركز صانع الألعاب ويقوم بتدوير الكرة بشكل جيد في وسط الملعب في الشوط الأول، ثم تضطره إصابة في الفخذ إلى الخروج (فرويلر 6 يضع خبرته المعتادة لإدارة الهجوم النهائي الضعيف للفريق الأسود والأخضر)
أودغارد 6.5 كالعادة يتنقل بين مركز الجناح واللاعب الخلفي، ويقدم تمريرات مثيرة بالقدم اليسرى. (برنارديسكي غير مقيم)
أورسوليني 5,5 يستمر في مروره الصعب. يحاول، لكنه يبتعد دائمًا عن المرمى. دالينغا 7 هدف رائع بعد ست دقائق، توقيف الكرة وتسديدها (بمساعدة من الفريق الأخضر والأسود) ليحرز هدفه الثاني في الدوري. يحتفل بابتسامة، ويكتسب الثقة: لم يكن دقيقًا دائمًا، وفي الشوط الثاني أوقف إيدزيس محاولته لتسجيل الهدف الثاني. (كاسترو 6 يحاول إعطاء بولونيا متنفسًا في الدقائق الأخيرة)
كامبياغي 6 في الشوط الأول، تفوق على فالوكيفيتش، ثم تلاشى أداؤه قليلاً.
إيطاليانو 6.5 يعود للفوز في الدوري، مرة أخرى بنتيجة 0-1 كما في بيزا. لكن الإصابات الثلاث، وعلى رأسها سكوروبسكي، لها تأثير كبير على دوري أوروبا.