ساسولو - بولونيا، تقييمات CM

موريك 6: تجاوزته دالينغا دون أن يكون له ذنب يذكر، ثم أنقذه سوء تصويب زملائه. وفي الدقائق الأخيرة تصدى لتسديدة أورسوليني.

والوكيفيتش 5 عانى كثيرًا أمام حيوية كامبياغي، وهو الذي لا يعتبر ظهيرًا خالصًا.

موهاريموفيتش 5.5 غير منتبه ومشتت الذهن.

إيدزيس 5.5 لم يكن مثالياً هو الآخر، ترك مساحة كبيرة لدالينغا، لكنه عوض ذلك جزئياً بصدّتين حاسمتين في الشوط الثاني.

غارسيا 5 سمح لأورسوليني بالكثير، الذي لم يعاقبه لحسن حظه. (دويغ 6 بضع تسارعات جميلة)

كوني 5.5 متقلب للغاية في مرحلة التمرير لدرجة أنه فقد بعض الكرات. حركة كثيرة، ولكن أيضًا بعض الارتباك. (فرانكس 5.5 بعض الأخطاء الزائدة في النهاية)

ماتيتش 5.5 خطواته بطيئة للغاية في مواجهة ضغط الروسوبلو. (فولباتو 6.5 نشيط، كاد يسجل هدف التعادل. وكان يستحق المزيد من الدقائق، بالنظر إلى أداء زملائه)

ثورستفيدت 6 مع ذلك، كان من بين الأكثر مشاركة ونشاطًا، في ظل رتابة بعد ظهر يوم "الأسود والأخضر".

بيراردي 4.5 أداء ضعيف، لم يظهر أبدًا ولم يمرر سوى عدد لا يحصى من الكرات. (باكولا غير مقيم)

بينامونتي 5 لم يفعل شيئًا، كان دائمًا خلف مدافعي الروسوبلو (نزولا 5.5 تمريرتان قصيرتان وقليل غير ذلك)

لورينتي 4.5 لاعب آخر أضاع المباراة تمامًا، حيث أخطأ في كل خيار تقريبًا.

غروسو 5.5 شوط أول سيئ للغاية، ثم تحسن قليلاً لكن الأوان قد فات. كان يجب تغييره في الاستراحة.