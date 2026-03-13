قبل أقل من 72 ساعة من مباراة الذهاب في دور الـ16 من الدوري الأوروبي التي انتهت بالتعادل أمام روما، يعود بولونيا إلى الملاعب في الدوري الإيطالي على ملعب ساسولو: إنه ديربي إميلياني يتنافس فيه الفريقان على المركز الثامن، حيث يتفوق الـ«روسوبلو» بفارق نقطة واحدة على الـ«نيروفيردي» في الترتيب. على الرغم من أن اهتمام إيطاليانو سينصب بشكل أساسي على مباراة الإياب في الكأس، فيما يتعلق باختيارات التشكيلة، بينما يسعى رجال غروسو إلى الانتقام بعد الهزيمة في الدقائق الأخيرة على ملعب لاتسيو يوم الاثنينتحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عندما تشترك عبر هذه الروابط، نتلقى عمولة
ساسولو - بولونيا: أين يمكن مشاهدتها، القناة التلفزيونية، البث المباشر، تشكيلات الفريقين
ساسولو - بولونيا: القناة التلفزيونية والبث المباشر عبر الإنترنت
المباراة: ساسولو -
بولونياالتاريخ: الأحد 15 مارس
2026الوقت: 15:
00قناة البث التلفزيوني: Dazn
البث المباشر: Dazn
التشكيلات المتوقعة لمباراة ساسولو - بولونيا
ساسولو (4-3-3): موريك؛ فالوكيفيتش، موهاريموفيتش، إيزديس، غارسيا؛ ثورستفيدت، ماتيتش، كوني؛ بيراردي، بينامونتي، لوريينتي. المدرب: غروسو
بولونيا (4-3-3): سكوروبسكي؛ زورتيا، فيتيك، هيجم، ليكوجيانيس؛ أودغارد، مورو، سوم؛ أورسوليني، دالينغا، كامبياغي. المدرب: إيطاليانو
آخر المستجدات بشأن التشكيلات
في الهجوم، يستعيد غروس خدمات بينامونتي بعد انتهاء فترة إيقافه ليشكل خط الهجوم مع بيراردي ولوريانتي، ومن المرجح أن يعود ماتيتش إلى التشكيلة الأساسية منذ البداية بعد مشاركة ليباني كأساسي في روما. على الجانب الأيسر، هناك شك حول الاختيار بين غارسيا، الذي انضم في يناير، ودويغ، وكذلك على الجانب الأيمن حيث سيتنافس كوليبالي ووالوكيفيتش على مكان في التشكيلة. في بولونيا، من المتوقع إجراء العديد من التغييرات لإدارة جهود الدوري الأوروبي: في الدفاع، قد نرى هيجم في الوسط، ربما لإراحة لوكومي، ويعود زورتيا إلى الجانب الأيمن، بينما هناك شك في الجانب الأيسر بين ميراندا (الذي عاد للتو، لكنه سيكون موقوفًا في روما) وليكوغيانيس. في خط الوسط، سيغيب فيرغسون بسبب الإيقاف: سيكون هناك مكان لمورو، ويجب تقييم إمكانية إشراك سوم وأيضًا أودغارد كجناح، على الرغم من أن هذه الخطوة لم تكن موفقة بالتأكيد في مباراة فيرونا.في الهجوم، مكان أورسوليني مؤكد، بعد أن غاب عن الكأس لقرار فني: يمكن لدالينغا أن يمنح كاسترو قسطًا من الراحة (ولكن انتبه أيضًا لأودغارد في هذا المركز المحتمل)، وعلى اليسار يتنافس كامبياغي ودومينغيز على مكان في التشكيلة.
أين يمكن مشاهدة مباراة ساسولو وبولونيا على التلفزيون
هناك عدة طرق لمشاهدة مباراة ساسولو وبولونيا مباشرةً على التلفزيون. سيتم بث المباراة مباشرة عبر DAZN، ويمكن مشاهدتها أيضًا على أجهزة التلفزيون الذكية من أحدث جيل المتوافقة مع التطبيق، وكذلك، بفضل التطبيق نفسه، على أجهزة التلفزيون المتصلة بجهاز PlayStation 4/5 أو Xbox (One، One S، One X، Series X، Series S)، أو TIMVISION BOX، أو جهاز Amazon Fire TV Stick أو Google Chromecast.
مباراة ساسولو - بولونيا بث مباشر
لمشاهدة مباراة ساسولو وبولونيا عبر البث المباشر، سيتعين عليك تنزيل تطبيق DAZN على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، أو بدلاً من ذلك، الدخول إلى موقع DAZN عبر جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب واختيار نافذة الحدث.
المعلق
ألبرتو سانتي