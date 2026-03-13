ساسولو - بولونيا: أين يمكن مشاهدتها، القناة التلفزيونية، البث المباشر، تشكيلات الفريقين

في الهجوم، يستعيد غروس خدمات بينامونتي بعد انتهاء فترة إيقافه ليشكل خط الهجوم مع بيراردي ولوريانتي، ومن المرجح أن يعود ماتيتش إلى التشكيلة الأساسية منذ البداية بعد مشاركة ليباني كأساسي في روما. على الجانب الأيسر، هناك شك حول الاختيار بين غارسيا، الذي انضم في يناير، ودويغ، وكذلك على الجانب الأيمن حيث سيتنافس كوليبالي ووالوكيفيتش على مكان في التشكيلة. في بولونيا، من المتوقع إجراء العديد من التغييرات لإدارة جهود الدوري الأوروبي: في الدفاع، قد نرى هيجم في الوسط، ربما لإراحة لوكومي، ويعود زورتيا إلى الجانب الأيمن، بينما هناك شك في الجانب الأيسر بين ميراندا (الذي عاد للتو، لكنه سيكون موقوفًا في روما) وليكوغيانيس. في خط الوسط، سيغيب فيرغسون بسبب الإيقاف: سيكون هناك مكان لمورو، ويجب تقييم إمكانية إشراك سوم وأيضًا أودغارد كجناح، على الرغم من أن هذه الخطوة لم تكن موفقة بالتأكيد في مباراة فيرونا.في الهجوم، مكان أورسوليني مؤكد، بعد أن غاب عن الكأس لقرار فني: يمكن لدالينغا أن يمنح كاسترو قسطًا من الراحة (ولكن انتبه أيضًا لأودغارد في هذا المركز المحتمل)، وعلى اليسار يتنافس كامبياغي ودومينغيز على مكان في التشكيلة.