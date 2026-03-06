سارينا ويجمان تحذر لاعبات المنتخب الهولندي من التسرع في الوصول إلى "المستوى الأعلى" ضد أيسلندا، وتدعوهن إلى التحلي بالصبر في مواجهة ضيوف "يصعب هزيمتهم"

وفي حديثها إلى وسائل الإعلام يوم الجمعة، شددت ويجمان على أهمية القوة الذهنية. "إنها مهمة للغاية. وهذا ما أظهرناه يوم الثلاثاء"، قالت ويجمان. "بالطبع كنا نرغب في تسجيل أهداف في الشوط الأول، وقد أتيحت لنا بعض الفرص، لكن الفريق أظهر أن بإمكاننا تقديم أداء أفضل".

وأشادت المدربة الهولندية بنضج فريقها وقدرته على اختراق الدفاعات دون أن يصاب بالذعر. "التزمنا بالخطة وواصلت الجميع أداء مهامها معًا. لم نبدأ في القيام بأشياء بمفردنا لأن ذلك لا يساعد في مثل هذه اللحظات"، أوضحت ويجمان. "بقينا هادئين وواصلنا أداء مهامنا وحصلنا على بعض الفرص في الهجوم. الأمر يتعلق أيضًا بإدارة المباراة، وهذا يأتي مع الكثير من الخبرة".

وبالنظر إلى مباراة نهاية هذا الأسبوع، أضافت ويجمان: "إنهن فريق قوي جدًا"، في إشارة إلى أيسلندا. "إنهن منضبطات جدًا، وقويات بدنيًا، ومباشرات جدًا، ولديهن سرعة كبيرة.

لقد شاهدنا بعض أدائهن السابق، خاصة ضد إسبانيا. نعتقد أننا سنحصل على الكرة كثيرًا، لكن سيكون من الصعب جدًا اختراق دفاعهن... نحن نعلم أن مباراة الغد ستكون صعبة للغاية. من الصعب هزيمتهن، وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا".