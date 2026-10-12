خيول ماني وكينيونيس سقطت وسط معركة يامال ومبابي ونجوم باريس .. عندما تتحول الكرة الذهبية إلى "لعنة"!

ما أن أعلنت مجلة فرانس فوتبول، عن قائمة المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، حتى وُصفت بأنها حملت معها انتصارًا لثورة الكرة السعودية، بتواجد اثنين من المحترفين الأجانب في دوري روشن، وهما ساديو ماني وخوليان كينيونيس، ثنائي النصر والقادسية.

ولكن، لعلّ الحديث الذي قرأناه بعد ذلك، هو حوار من صحيفة "آس" الإسبانية، مع نجم النصر، جواو فيليكس، ليتحدث عن أسباب استبعاده من قائمة المرشحين، رغم كونه اللاعب الأفضل في دوري روشن، والذي شارك مع المنتخب البرتغالي في نهائيات كأس العالم 2026.

وإذا ما قلنا إن الأمر أشبه بـ"الانتخابات السياسية"، فإن فترة ما بين الثامن من سبتمبر، وحتى 26 أكتوبر الجاري، موعد حفل الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية، في نسختها السبعين التي ستقام في لندن، تكون أشبه بأن يقوم كل مرشح بالإعلان عن نفسه، ومن ثمّ الدخول في مرحلة الصمت الانتخابي، قبل بدء فرز الأصوات.

وبالمثل، فإن تلك الفترة، منذ إعلان قائمة المرشحين، وكان الأمر أشبه بصراع انتخابي، خرج فيه نجوم مثل لامين يامال وكيليان مبابي، نجمي برشلونة وريال مدريد، بتصريحات علنية، يؤكدان فيهما أنهما الأجدر باللقب، فضلًا عن تقارير حول تركيز باريس سان جيرمان عن حملته بالثنائي عثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا، بين عشرة مرشحين من بطل أوروبا، وحوارات أخرى مع هاري كين ورودري وفابيان رويز، ومطالبات من إنتر ميامي ونجوم الأرجنتين، بدعم ليونيل ميسي، ووسط كل ذلك، هناك من اختفى بعد ترشيحه لـ"البالون دور"، ولعل ماني وكينيونيس، أبرز مثال على ذلك.