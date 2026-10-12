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Sadio Mane Julian Quinones (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

خيول ماني وكينيونيس سقطت وسط معركة يامال ومبابي ونجوم باريس .. عندما تتحول الكرة الذهبية إلى "لعنة"!

فقرات ومقالات
الكرة الذهبية
ساديو ماني
خوليان كينيونيس
دوري روشن السعودي
النصر
القادسية
السنغال
المكسيك

هناك من يثبت ذاته وهناك من يتراجع في صمت..

ما أن أعلنت مجلة فرانس فوتبول، عن قائمة المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، حتى وُصفت بأنها حملت معها انتصارًا لثورة الكرة السعودية، بتواجد اثنين من المحترفين الأجانب في دوري روشن، وهما ساديو ماني وخوليان كينيونيس، ثنائي النصر والقادسية.

ولكن، لعلّ الحديث الذي قرأناه بعد ذلك، هو حوار من صحيفة "آس" الإسبانية، مع نجم النصر، جواو فيليكس، ليتحدث عن أسباب استبعاده من قائمة المرشحين، رغم كونه اللاعب الأفضل في دوري روشن، والذي شارك مع المنتخب البرتغالي في نهائيات كأس العالم 2026.

وإذا ما قلنا إن الأمر أشبه بـ"الانتخابات السياسية"، فإن فترة ما بين الثامن من سبتمبر، وحتى 26 أكتوبر الجاري، موعد حفل الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية، في نسختها السبعين التي ستقام في لندن، تكون أشبه بأن يقوم كل مرشح بالإعلان عن نفسه، ومن ثمّ الدخول في مرحلة الصمت الانتخابي، قبل بدء فرز الأصوات.

وبالمثل، فإن تلك الفترة، منذ إعلان قائمة المرشحين، وكان الأمر أشبه بصراع انتخابي، خرج فيه نجوم مثل لامين يامال وكيليان مبابي، نجمي برشلونة وريال مدريد، بتصريحات علنية، يؤكدان فيهما أنهما الأجدر باللقب، فضلًا عن تقارير حول تركيز باريس سان جيرمان عن حملته بالثنائي عثمان ديمبيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا، بين عشرة مرشحين من بطل أوروبا، وحوارات أخرى مع هاري كين ورودري وفابيان رويز، ومطالبات من إنتر ميامي ونجوم الأرجنتين، بدعم ليونيل ميسي، ووسط كل ذلك، هناك من اختفى بعد ترشيحه لـ"البالون دور"، ولعل ماني وكينيونيس، أبرز مثال على ذلك.

  • لعنة الكرة الذهبية أصابت ماني وكينيونيس

    تتفق أو تختلف معي عزيزي القارئ، ولكن رغم أن تواجد الثنائي ساديو ماني وخوليان كينيونيس، يعد واجهة مشرقة لثورة الدوري السعودي، إلا أن المعيار الأساسي لترشيح اللاعبين هو ما قدماه مع المنتخب في المقام الأول، لاسيما وأننا نتحدث عن ماني، وصيف البالون دور 2022، الذي سبق وأن ترشح للجائزة أكثر من مرة مع ليفربول، قد قاد منتخب السنغال، للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا 2025، قبل إعلان لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي، عن سحب اللقب ومنحه للمغرب، وكذلك كينيونيس الذي كان مفاجأة المكسيك في كأس العالم 2026.

    الحديث هنا ليس عن حظوظ الثنائي في المنافسة، وإنما في أمر بات أشبه بـ"لعنة" أصابتهما منذ إعلان قائمة المرشحين للكرة الذهبية، خاصة وأنهما، في الوقت الذي يقدم فيه كل نجم نفسه للعالم بأنه الأجدر بالجائزة في الميدان، كان أداؤهما يتراجع إلى الخلف.

  • ماني قبل بدور الرجل الثالث

    أما عن ساديو ماني، فيمكن القول إنه قبل بدور "رجل الظل"، فبعد أن كان في مكانة الرجل الثاني في النصر بعد كريستيانو رونالدو، بات الثالث أيضًا، بعد قدوم جواو فيليكس، الذي خطف الأضواء في موسمه الأول، ورغم أنه حافظ طوال الموسم الماضي، على رقمه المميز بأن النصر الذي حقق الدوري، لم يخسر بمشاركته في المسابقة.

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    ولكن، مع اكتفائه بوصافة دوري أبطال آسيا 2، ودخوله الموسم وسط تراجع أرقامه التهديفية، في ظل التركيز على مهامه الدفاعية بجانب الارتداد الهجومي ومحاولة تهديد المنافسين من الطرف الأيسر، فإن ماني غاب عن المنتخب السنغالي، الذي كان متنفسه ليتحدث عن ترشحه في الملعب أمام العالم، خلال فترة التوقف الدولي، ومشاركته في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، في الوقت الذي أعلن فيه باتريك فييرا، عن غيابه بسبب الإصابة، وليس الاعتزال الدولي.

  • كينيونيس أستاذ في مصيدة التسلل

    وبالحديث عن خوليان كينيونيس، مهاجم القادسية، والذي أبهر الجميع في مونديال 2026، بإحرازه أول أهداف البطولة، وكذلك تسجيله في أربع مباريات بالبطولة من أصل خمسة، وحتى الوصول لدور الـ16، فإنه دخل الموسم الحالي، بظاهرة سلبية، جعلته الأفضل بلا منازع في السقوط بمصيدة التسلل.

    ورغم أن هداف دوري روشن، في الموسم الماضي، بـ33 هدفًا، قد ساهم حتى الآن في 7 أهداف (سجل 4 وصنع 3) خلال 8 مباريات في الدوري، إلا أن ذلك لم يمنع ظاهرة السقوط المتكرر في مصيدة التسلل، والذي كان بالإمكان أن يجعله متربعًا في صدارة هدافي المسابقة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

    ومع عدم امتلاكه للقب قاري مع القادسية، فإن كينيونيس أيضًا غاب عن مباريات منتخب المكسيك في فترة التوقف الدولي، بداعي الإصابة، في الوقت الذي خاض فيه "تري كولور" أربع مباريات ودية أمام كولومبيا وبيرو والولايات المتحدة وتشيلي، علمًا بأنه لم يحقق أي فوز في تلك المباريات، مكتفيًا بتعادلين وخسارتين.

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  • كلمة أخيرة..

    بشكل عام، يُنظر إلى أداء اللاعبين بناءً على أرقامهم مع المنتخبات والأندية، رغم أن كأس العالم 2026، يُرجح أن تلعب دورًا كبيرًا في تحديد الفائز، وكذلك بطولة دوري أبطال أوروبا، وبالتالي، كان ترشح ساديو ماني وكينيونيس في حد ذاته، بمثابة الإنجاز الكبير.

    ولكن، المثير في الأمر، أن نقطة القوة التي يبني عليها ماني ترشحه للجائزة، قد سُلبت بإعلان لجنة الانضباط بـ"الكاف" عن تتويج المغرب بكأس أمم إفريقيا، وسط توقعات بأنه بعد جلسة الاستماع التي عقدتها المحكمة الرياضية الدولية، للنظر في طعن السنغال على القرار، في 8 أكتوبر الجاري، سيُصدر القرار فيه بعد أسابيع، أي بما يتخطى موعد إعلان الحفل، فإن عدم وجود أي لقب قاري لا يخدم ماني، وكذلك كينيونيس أيضًا، في التواجد ضمن المراكز المتقدمة في هذا السباق، بل إن الآمال حاليًا أن يتخلص الثنائي من تلك اللعنة التي ضربتهما بعد الترشح لـ"البالون دور".