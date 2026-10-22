خاص | "يفعل مثل ساديو ماني ولا أحد يتكلم!" .. أندرسون عن نيمار: أطفالي يبكون من أجله وما يحدث معه جنون

وتابع أندرسون حديثه عن رغبة نيمار في الهروب من الأضواء التي يجد نفسه تحتها في البرازيل، قائلاً: «كان هناك الكثير من الحديث قبل كأس العالم. كان الناس يقولون: "لماذا تستدعيه؟" إذا لم تستدعيه، يتحدث الناس. وإذا استدعيته، يتحدث الناس أيضاً.

«وسائل الإعلام في البرازيل قاسية جدًا مع نيمار. لو انضم نيمار إلى أي منتخب آخر، أي منتخب، إنجلترا أو أي منتخب آخر، لكان الناس قد جن جنونهم من أجله. الناس لا يفهمون ما قدمه نيمار لباريس سان جيرمان. لم يكن أحد يعرف باريس سان جيرمان قبل انضمام نيمار إليه. إذا نظرت إلى جميع المباريات التي خاضها نيمار مع باريس سان جيرمان، فستجد أن الأمر مذهل. لقد أذهل اللاعبين!

«اتصل بشخص واحد من التلفزيون في البرازيل وقل له "لا أعتقد أن نيمار لاعب من الطراز الأول". نيمار هو صاحب أكبر عدد من الأهداف في المنتخب الوطني. نيمار لم يفز بكأس العالم فحسب. نيمار فاز بكأس أمريكا الجنوبية. نيمار فاز بالأولمبياد. نيمار فاز بدوري أبطال أوروبا. نيمار يسجل أكبر عدد من الأهداف. ماذا تعني بأن نيمار ليس لاعباً من الطراز الأول؟!

«هذا الشاب يساعد 2000 طفل يوميًا. أخبرني عن لاعب آخر يفعل ذلك؟ ساديو ماني، إنه يبذل جهودًا كبيرة في أفريقيا. هذا الشاب تبرع من ماله الخاص. قدم الطعام لـ2000 شخص. كل يوم. 2000 طفل كل يوم. لماذا لا يتحدث الناس عن ذلك؟

«الناس الذين يفهمون كرة القدم يدافعون عنه دائمًا لأننا نعرف كيف تسير الأمور في البرازيل. أطفالي، عندما يغادر نيمار المنتخب الوطني، يبكون. أطفالي لا يبكون من أجلي! إنهم يبكون من أجل نيمار.

«بالنسبة لهذا الجيل، وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، أسعد هذا الرجل الكثير من الأطفال. ساعد هذا الرجل الكثير من الناس في البلاد. في الأماكن التي لا تقدم فيها الحكومة المساعدة. إن إطعام 2,000 طفل يتطلب مبلغًا كبيرًا من المال. طعام كل يوم. لا يستطيع الجميع فعل ذلك. إنه يدفع من جيبه الخاص.

«يستمر الناس في القول "شخصية سيئة، جينات سيئة". أخبرني عن لاعب آخر يقدم الطعام يوميًا لـ2,000 طفل. من جيبه الخاص. لا أعرف. لا يهم، سأدافع عنه دائمًا. لأنني أعتقد أن نيمار هو أحد أفضل اللاعبين الذين رأيتهم يلعبون. أفضل اللاعبين على الإطلاق. خذ جميع الأجيال، المنتخب البرازيلي. جميع اللاعبين. نيمار كان دائمًا في القمة.

«الأمر يختلف إذا كنت لا تحب الشخص نفسه. إذا كان لديك مال، فلا بد أن تمتلك مروحية، ولا بد أن تمتلك قارباً، ولا بد أن تنفق. إذا لم تنفق، فسيصرف أطفالك المال. بعض الأطفال يعبثون بأموالك. أنت تعمل بجد، لذا عليك أن تستمتع بها.

«وبعض اللاعبين البرازيليين لا يحبون هذا الرجل. أنا سعيد عندما يشتري طائرة هليكوبتر. إنه يستحقها. لقد عمل من أجل ذلك. إنه ماله الخاص. ألا تحب هذا الرجل لأنه يمتلك طائرة هليكوبتر؟ بربك. هذا غباء.

«الناس ينسون أنه يساعد 2,000 طفل كل يوم. لا أحد يقول ذلك. لا أحد على التلفزيون. لم أرَ ذلك قط. هو لا يتحدث. لا يقول "أنا أساعد". يظل صامتًا. يظل صامتًا كل عام. كل عام يجمع 30 مليونًا، 40 مليونًا لصالح مؤسسته الخيرية.

«أحترم أشخاصًا مثله لأنني، في المكان الذي أتيت منه، كنت فقيرًا جدًّا. غادرت منزلي وأنا في الحادية عشرة من عمري، بلا مال. بلا شيء على الإطلاق. أمي لديها أربعة أطفال. أم عزباء. وليبارك الله نيمار، لديه أب صالح يعتني به. لو كان لدي شخص واحد مثل والده، مثل أمه، لربما كان لدي مال أكثر.

«هذا ليس حال الكثير من الناس في البرازيل. الكثير من اللاعبين ينتمون إلى أسر فقيرة جدًا. عشت في نادي جريميو لمدة عامين. في الأسفل. أسفل الملعب تمامًا. حيث يجلس مشجعو الملعب. عشت هناك. أنا ولوكاس ليفا لاعب ليفربول. عشنا معًا في الأسفل.

«بعض اللاعبين لا يملكون عائلة. نيمار لديه أب طيب وأم طيبة يساعدانه في مسيرته المهنية — لطالما اهتموا به ورعوه. حصل الفتى على ما يستحقه.

«إنه لا يكتفي بالفوز بكأس واحد. إنه يفوز بدوري أبطال أوروبا، ويفوز بالدوري، ويفوز مع المنتخب الوطني، ويسجل أكبر عدد من الأهداف. بالنسبة لي، أعتقد أن هذا كافٍ. إنه لاعب من الطراز الأول.

«من المحزن جدًّا أنه لم يفز بجائزة الكرة الذهبية. كيف يمكنك أن تقول للناس في عصري إنه لم يفز بالكرة الذهبية؟ هذا جنون. لكنه لاعب من الطراز الأول، بلا شك. خذ رونالدو مثالاً. لم يفز أبدًا بدوري أبطال أوروبا. ومع ذلك تقول إن رونالدو لاعب من الطراز الأول. هذه هي جمالية كرة القدم. الناس ينتقدون نيمار دون سبب».