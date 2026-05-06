"قاتل الله الجهل".. رد حاسم على اتهام ساديو ماني بالتهرب من فحص المنشطات

قال بغدادي خلال حلوله ضيفًا عبر إذاعة "يو إف إم" في تصريحات تم تداولها بشكل موسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "جيسوس ارتكب خطًأ فادحًا في مواجهة القادسية الأخيرة، التي خسرها الفريق بسبب عدم مشاركة ساديو ماني".

وأضاف: "النصر هذا الموسم هو ماني، ومشاركته تعني فوز الفريق، وهو النجم الأوحد بغض النظر عن توهج كريستيانو رونالدو، فهو أيقونة فرح وانتصار، وغيابه دائمًا ما يكون مقرونًا بالخسارة أو التعادل، ولو كان لدي لاعب مثله لأشركته حتى بقدم واحدة، وأقوم بإراحته أمام الشباب وليس ضد القادسية".

وتابع بغدادي في حديثه المثير للجدل: "قالوا إن غيابه بسبب الإصابة بالإنفلونزا، وربما تحتوي بعض أدويتها على مواد محظورة أو منشطة، وقد يخشى من المشاركة بسبب ذلك، ولا أتهمه بتناول المنشطات، لكن ربما يكون الدواء الذي حصل عليه هو السبب".







