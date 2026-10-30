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أحمد فرهود

بعد المباراة رقم 100: ساديو ماني "كابوس الاتحاد الأعظم وسلاح الدوري الخفي".. وعلى النصر عدم التخلي عنه إلا إذا!

فقرات ومقالات
ساديو ماني
النصر
الاتحاد
الهلال
الأهلي
كريستيانو رونالدو
جواو فيليكس
دوري روشن السعودي

واحد من أبرز الأسماء العالمية التي مرت على الدوري السعودي.. ولكن!

في صيف عام 2023؛ قررت المملكة العربية السعودية الذهاب للتعاقد مع أفضل نجوم كرة القدم في العالم، ضمن الثورة الرياضية الكبيرة في البلاد.

ومن بين الأسماء العالمية التي تم التعاقد معها؛ النجم السنغالي الرائع ساديو ماني، قادمًا من العملاق الألماني بايرن ميونخ وقتها.

ماني انضم إلى عملاق الرياض النصر؛ حيث يلعب بجوار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، منذ أكثر من 3 سنوات.

وينتهي عقد هذا النجم السنغالي الكبير مع النصر، في 30 يونيو 2027؛ وسط غموض بشأن تجديد عقده، أو الرحيل بشكل رسمي.

وحاليًا.. الجميع يركز مع النجم البرتغالي جواو فيليكس، ومصير تجديد عقده مع الفريق النصراوي، وكذلك هل سيعتزل رونالدو بنهاية الموسم الحالي أم لا؛ مع تناسي أن عقد ماني نفسه سينتهي في 30 يونيو القادم، أيضًا.

ووسط كل ذلك، احتفل ماني بمباراته "المئوية الأولى" في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وهو الأمر الذي يجعلنا نتوقف عند أرقامه ومدى أحقيته في البقاء مع النصر، خلال السطور القادمة..

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  • Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ساديو ماني.. 100 مباراة في دوري روشن السعودي

    احتفل النجم السنغالي ساديو ماني بـ"مباراته المائة"، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك خلال مواجهة عملاق الرياض النصر ضد نادي الخلود، مساء أمس الخميس.

    ماني البالغ من العمر 34 سنة، احتفل بهذه المباراة التي جاءت ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027، بشكل أكثر من مثالي؛ بتسجيله هدفًا في فوز النصر (5-3) على الخلود، مع تقديمه تمريرة حاسمة "أسيست".

    وبصفةٍ عامة؛ جاءت أرقام ماني في أول 100 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي، على النحو التالي:

    * الدقائق: 8.600.

    * مساهمات تهديفية: 70.

    * أهداف: 40.

    * تمريرات حاسمة: 30.

    ويعيش ماني موسمه الرابع مع النصر؛ حيث كان قد انضم إليه في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الألماني بايرن ميونخ.

  • FBL-KSA-ITTIHAD-NASSRAFP

    ساديو ماني.. ماذا قدم نجم النصر ضد كبار دوري روشن؟

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نركز على أرقام النجم السنغالي ساديو ماني مع عملاق الرياض النصر، ضد الثلاثي السعودي الكبير "الهلال، الاتحاد والأهلي".

    ونحن قمنا باختيار هذا الثلاثي تحديدًا؛ لكي نعرف تأثير ماني مع النصر، في مباريات القمة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    * ضد الهلال:

    - مباريات: 5.

    - فوز: 1.

    - تعادل: 3.

    - خسارة: 1.

    - أهداف: 0.

    - تمريرات حاسمة: 1.

    * ضد الاتحاد:

    - مباريات: 7.

    - فوز: 4.

    - تعادل: 0.

    - خسارة: 3.

    - أهداف: 5.

    - تمريرات حاسمة: 2.

    * ضد الأهلي:

    - مباريات: 5.

    - فوز: 4.

    - تعادل: 1.

    - خسارة: 0.

    - أهداف: 0.

    - تمريرات حاسمة: 1.

    أي أن ماني خاض 17 مباراة ضد "الهلال، الاتحاد والأهلي"، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، منذ صيف 2023 وحتى الآن؛ مسجلًا 5 أهداف وصانعًا 4 آخرين، مع تحقيق 9 انتصارات مقابل أربع تعادلات ومثلها في الهزائم.

    لكن المثير في الأمر؛ أن ماني لم يستطع التسجيل ضد الهلال والأهلي في الدوري، بينما هو بمثابة "الكابوس" على فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

  • Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ساديو ماني.. سلاح النصر الخفي في لقب دوري 2025-26

    الآن.. لنصل إلى نقطة تقريرنا المهمة؛ وهي: "هل يستحق النجم السنغالي ساديو ماني البقاء وتجديد عقده مع عملاق الرياض النصر؟!".

    للإجابة على هذا السؤال؛ دعونا نقف على مجموعة من النقاط المهمة السريعة، وهي:

    * أولًا: ماني ساهم في 70 هدفًا "تسجيلًا وصناعةً"؛ وذلك خلال 100 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    * ثانيًا: ماني يتألق في بعض المباريات الكبيرة؛ خاصة كلاسيكو النصر والاتحاد.

    * ثالثًا: ماني كان أحد أهم أسلحة النصر؛ للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    والنقطة الثالثة تحديدًا، يجب التوقف عندها كثيرًا؛ فالنجم السنغالي المخضرم لعب دورًا كبيرًا في تتويج النصر بلقب دوري الموسم الماضي، سواء بأهدافه وتمريراته الحاسمة أو تضحياته.

    وسجل ماني 10 أهداف وصنع 6 آخرين، خلال 25 مباراة في دوري روشن السعودي 2025-2026؛ كما كان يضحي كثيرًا باللعب في قلب الهجوم بدلًا من مركزه كـ"جناح"، لتعويض الغيابات.

    أيضًا.. كان الفريق النصراوي يتأثر بشكلٍ واضح، بغياب ساديو ماني عن بعض مبارياته، في الموسم الرياضي الماضي.

    أي إن ماني أثبت أهميته الكبيرة في الفريق النصراوي؛ خاصة في الموسم الماضي الذي كان فيه الجندي المجهول أو السلاح الخفي، وهو الأمر الذي يكمله في العام الرياضي الحالي.

    وخلال العام الرياضي الحالي؛ سجل ماني 3 أهداف وصنع 5 آخرين خلال 11 مباراة، حيث يظهر بصورة جماعية بشكلٍ أكبر من السابق.

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  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. ساديو ماني يستحق البقاء مع النصر إلا في هذه الحالة!

    الخلاصة عزيزي القارئ؛ هي أن مسيرة النجم السنغالي ساديو ماني مع عملاق الرياض النصر منذ 2023 كانت متقلبة، على النحو التالي:

    * أولًا: أداء بين الصعود والهبوط في الموسمين الأولين؛ وسط صافرات استهجان ضده من الجماهير، وحديث متكرر عن رغبة النصر في التخلص منه.

    * ثانيًا: أداء رائع بصفة عامة في الموسم الماضي؛ قاد النصر إلى التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، بشكل رسمي.

    * ثالثًا: لعب جماعي أكثر في الموسم الرياضي الحالي؛ حيث يسجل أحيانًا، وينشغل بصناعة الأهداف والفرص في أوقات أخرى.

    لذا؛ فإن مسألة أحقية ماني في البقاء مع النصر من عدمه، ستتوقف على حالته الفنية والبدنية في نهاية الموسم والخيارات البديلة.

    بمعنى.. إذا تخلص النصر من أزمة "الرقابة المالية"، ووجد خيارات أفضل في مركز الجناح الأيسر؛ فقد يكون حان الوقت لإغلاق صفحة ماني، بعد 4 مواسم كاملة.

    أما إذا لم تكن هناك خيارات أفضل؛ فيجب على النصر أن يجدد عقد ساديو ماني فورًا، بالاتفاق مع لجنة "الرقابة المالية" مثلًا.