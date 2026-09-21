زيدان يختبر مبابي: العودة لمركزه المحبوب ولكن .. هل يتنازل أم يرتدي "زي الديكتاتور" في فرنسا؟

إذا عدنا بالقليل إلى الوراء، سنجد تصريح ديدييه ديشان، المدير الفني السابق لمنتخب فرنسا، عندما قرر الرد على الانتقادات، بشأن استخدام كيليان مبابي في مركز "المهاجم الصريح"، ليعلّق ساخرًا: "لابد أنني غبي، وكذلك العديد من المدربين غير الأكفاء الذين أشركوا مبابي في مركز قلب الهجوم، إنه يلعب كمهاجم صريح منذ 3 سنوات، سواءً في عامه الأخير مع باريس سان جيرمان أو في العامين الماضيين مع ريال مدريد".

تصريح ديشان كان إيذانًا بتحول مبابي من "الجناح السريع" إلى قائد هجومي متكامل، يمثل قوة ضاربة في تشكيل ديشان، خاصة وأن فترة التحوّل تجلّت في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، عندما كان ديشان يجربه كرقم 9، أو اللعب خلف كولو مواني أو ماركوس تورام.

في الواقع، كان انتقال مبابي إلى رأس الحربة بشكل عام، هو قرار اضطراري في المقام الأول، سواءً في فترته مع باريس سان جيرمان، حينما كان لويس إنريكي يبحث عن سد ثغرة رحيل ليونيل ميسي، بالتدرج من التواجد في الطرف خلف كولو مواني، إلى تشكيل ثنائي هجومي معه، ومن ثمّ الانتقال إلى ريال مدريد، حيث أزمة تواجد فينيسيوس على الطرف الأيسر، وبحث كارلو أنشيلوتي عن مركز مناسب له وسط تشكيلة مدججة بالنجوم في الخط الأمامي، ما بين بيلينجهام ورودريجو وفيني.

ورغم معارضة مبابي في البداية، على التواجد كرأس حربة، وفق ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، بأنه كان غير راضٍ عن وضعه داخل الريال، كونه كان يشتاق إلى وضعه في باريس، حيث كان الجميع يلعب من أجله، إلا أنه بعد ذلك، نقّب عن نسخته التهديفية الفتّاكة، من أجل استغلال سرعاته وذكائه في التمركز واختيار وقت التسديد في العمق، ليتحوّل إلى صاحب الحذاء الذهبي في أوروبا.