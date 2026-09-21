زيدان يختبر مبابي: العودة لمركزه المحبوب ولكن .. هل يتنازل أم يرتدي "زي الديكتاتور" في فرنسا؟

قبل أيام، كان النجم الفرنسي كيليان مبابي، يعلٌق غاضبًا، بشأن صورته المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي أظهرته بهيئة "الديكتاتور" باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي، ولكن أمام اختبار زين الدين زيدان، المدير الفني الجديد للديوك، بات هدّاف ريال مدريد أمام اختبار صعب، ما بين الاحتفاظ بشخصية اللاعب الذي يضع المنتخب في المقام الأول، أو بممارسة الشخصية التي يأبى الظهور بها.
"هناك جانب مضحك في الأمر، ولكن أيضًا هناك جانب أقل طرفة؛ لأننا نعرف حجم الأضرار التي تسببت بها شخصيات مثل تلك على مدار التاريخ"، هكذا علّق مبابي على نشر صورته بهيئة الديكتاتور، ليأتي قرار زيدان الجديد، الذي أعلنه صراحة، بالتزامن مع إعلان قائمته الأولى مع منتخب فرنسا، بمثابة "اختبار عملي" لكيليان ما بين الولاء التام أو أزمة تلوح في الأفق.
ومع رفض مقارنة مبابي بالطبع، بالربط بينه وبين شخصيات ديكتاتورية عُرفت بـ"سفك الدماء"، إلا أن ما ذكره حول عبارة "أضرار تسببت بها الشخصيات"، بما يمكن أن يتسبب بها تحوله للديكتاتور من ضرر على المنتخب، وخاصة إن وقع في صدام مع زيدان.