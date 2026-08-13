بطل العالم واليورو .. زين الدين زيدان يضم زميله في جهاز منتخب فرنسا الجديد!

واستقر زيدان رسميًا، على تشكيلة الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي، فيما أعلن الاتحاد المحلي، الخميس، عن القائمة التي كان ينتظرها الجميع بفارغ الصبر.

وقد وافق رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، على هذه التعيينات الجديدة المثيرة، بناءً على مقترحات زيدان بالكامل، حيث تولى لاعب الوسط الأسطوري، مقاليد الأمور، كخليفة لديدييه ديشان الذي رحل مؤخرًا.

ويُنتظر أن يتم عرض قائمة أعضاء الجهاز الفني بالكامل على وسائل الإعلام في مطلع سبتمبر. ويأتي ذلك وفقًا للجدول الزمني الذي تم تحديده مسبقًا خلال المؤتمر الصحفي الرسمي لتعيين زيدان في 28 يوليو.