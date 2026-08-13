كشف زين الدين زيدان، المدير الفني الجديد لمنتخب فرنسا، بشكل رسمي، عن طاقمه المعاون، لقيادة "الديوك"، بعد أن تولى المهمة الوطنية، في خلافة ديدييه ديشان، فيما شهد الجهاز الفني تواجد أحد أساطير الكرة الفرنسية.
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بطل العالم واليورو .. زين الدين زيدان يضم زميله في جهاز منتخب فرنسا الجديد!
زيدان يكشف عن طاقمه المعاون
واستقر زيدان رسميًا، على تشكيلة الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي، فيما أعلن الاتحاد المحلي، الخميس، عن القائمة التي كان ينتظرها الجميع بفارغ الصبر.
وقد وافق رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، على هذه التعيينات الجديدة المثيرة، بناءً على مقترحات زيدان بالكامل، حيث تولى لاعب الوسط الأسطوري، مقاليد الأمور، كخليفة لديدييه ديشان الذي رحل مؤخرًا.
ويُنتظر أن يتم عرض قائمة أعضاء الجهاز الفني بالكامل على وسائل الإعلام في مطلع سبتمبر. ويأتي ذلك وفقًا للجدول الزمني الذي تم تحديده مسبقًا خلال المؤتمر الصحفي الرسمي لتعيين زيدان في 28 يوليو.
- AFP
بارتيز يعود لتولي منصب مدرب حراس المرمى
أبرز إضافة إلى الجهاز الفني الجديد هو النجم اللامع فابيان بارتيز. سيتولى حارس مرمى المنتخب الفرنسي السابق، تدريب حراس المرمى تحت إشراف زميله القديم.
وكان زيدان وبارتيز قد حققا معًا، نجاحًا غير مسبوق، خلال مسيرتهما الرائعة مع "المنتخب الأزرق"، ولا شك أن لم شملهما المثير يعيد ثروة هائلة من الخبرة الدولية الراقية إلى معسكر المنتخب الوطني.
ومع ذلك، يُعد غياب برنارد ديوميد عن القائمة المؤكدة رسمياً، أمراً لافتاً بشكل خاص؛ فقد كان من المتوقع في البداية أن يكون الجناح السابق جزءاً من الجهاز الفني، لكنه لم يُدرج في التشكيلة النهائية في نهاية المطاف.
القائمة الكاملة لجهاز زيدان
وإلى جانب بارتيز، سيصاحب زيدان أقرب مساعديه المحترفين وأكثرهم ولاءً. ومن الطبيعي أن يتولى ديفيد بيتوني منصب مساعد المدرب بعد أن عمل عن كثب مع زيدان خلال فترة توليه منصب المدير الفني في ريال مدريد والتي تكللت بنجاح باهر.
كما ينضم حميدو مسعيدي إلى الجهاز الفني بصفته مساعداً لتعزيز الفريق التكتيكي بشكل أكبر. وفي الوقت نفسه، تم تعيين ستيفان بلانك رسميًا في المنصب الحيوي ككشاف ومراقب تكتيكي.
وسيعمل جريجوري دوبون مع الفريق، بصفته المستشار الرئيسي للاستراتيجية والأداء. ويكتمل الجهاز الفني بشكل مثير للإعجاب بوجود المدرب المساعد ومحلل البيانات والفيديو فريد تابيت، إلى جانب محلل الفيديو المساعد كليمان يبيرت.
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إضافات نهائية في سبتمبر
وأكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن التشكيلة النهائية للطاقم ستشمل قريبًا مسؤول اتصال مختصًّا، وسيتم تعيين هذا المنصب تحديدًا بموجب اتفاقية رسمية بين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ووزارة الداخلية الفرنسية.
وتم إنشاء قسم طبي متكامل بعناية فائقة لدعم الفريق. وسيترأس الدكتور هيرفيه كولادو الفريق الطبي، بدعم فني من أخصائي العلاج اليدوي فيليب بويكسل، وأخصائي أمراض القدم مارك ريتالي، وأخصائيي العلاج الطبيعي بما فيهم ماكسيم ماتون وبول أوليف.
وسيبدأ زيدان وفريقه الفني الجديد على الفور استعداداتهم المكثفة للمباريات الدولية الحاسمة المقبلة.
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