زيركزي يقترب من الرحيل عن مانشستر يونايتد: لم يعد يلعب ولم يعد ضمن خطط الفريق، فمن سيضمه إلى الدوري الإيطالي؟

أرقام تدفع جوشوا زيركزي إلى الابتعاد أكثر فأكثر عن مانشستر يونايتد. ففي خط الهجوم، يواجه لاعب بولونيا السابق منافسة من ماتيوس كونها وسيسكو - اللذين انضما إلى الفريق في الصيف مقابل ما يقارب 150 مليون يورو إجمالاً - وستتجه أنظار سوق الانتقالات إليه مجدداً بعد بضعة أشهر. بعد أن تم دفع 42.5 مليون يورو مقابل انتقاله في صيف 2024، انخفضت قيمة اللاعب الآن وقد تقوم أندية الدوري الإيطالي بمحاولات جديدة لإعادته إلى إيطاليا: روما تظل في انتظار، مع الأخذ في الاعتبار أنها ستودع فيرغسون وربما دوفبيك، وميلان - الذي كان قد تفاوض معه بالفعل عندما كان في بولونيا - سيغير شيئًا ما في الهجوم، وقد يقوم إنتر ببيع لاعب مهم وليس مستبعدًا أن يتجه إلى زيركزي، كما أن يوفنتوس قد يفرغ مكانًا في حالة بيع (واحد على الأقل من) ديفيد وأوبيندا وفلاهوفيتش.