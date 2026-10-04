زيدان يدخل على الخط .. مدرب فرنسا يعلق على أزمة رونالدو والبرتغال

وقلّل مدرب فرنسا بشكل حاسم من شأن ما طرحه الجمهور العريض من أن المهاجم الأيقوني يعيش خاتمة بائسة لمسيرته الدولية.

وخلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة دوري الأمم أمام بلجيكا، هوّن زيدان من الدراما المحيطة برحيل المهاجم المفاجئ عن معسكر البرتغال في كوبنهاجن إثر خلاف مع جورج جيسوس.

وبعد أن قاد ريال مدريد إلى هيمنته الأوروبية التاريخية بين عامي 2016 و2018، استند المدرب إلى هذا الإرث المشترك ليؤكد مجددًا احترامه الدائم للاعبه السابق.