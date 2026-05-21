زيادة ضخمة بعدد المنتخبات .. الاتحاد الدولي يخطط لتوسع هائل في كأس العالم 2030

في الوقت الذي يستعد فيه عالم كرة القدم لأول بطولة كأس عالم تضم 48 فريقًا على الإطلاق في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تتطلع الهيئة الإدارية إلى المستقبل البعيد.

فقد اكتسب اقتراح توسيع كأس العالم 2030 ليشمل عددًا مذهلاً يصل إلى 66 فريقًا زخمًا كبيرًا في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وكان الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) قد اقترح هذه الفكرة في البداية بهدف توسيع نطاق المشاركة في المستوى النخبوي، وما كان يُنظر إليه في السابق على أنه فكرة جذرية أصبح الآن موضع اهتمام جاد من قبل العديد من الاتحادات الأعضاء.

تنظر قيادة الفيفا، برئاسة جياني إنفانتينو، بشكل متزايد إلى هذا التوسيع كوسيلة لتعزيز التنوع. وقد وصف إنفانتينو البطولة مراراً وتكراراً بأنها احتفال عالمي، ومن شأن صيغة الـ 66 فريقاً أن توفر للدول التي لم تذق طعم المشاركة في كأس العالم من قبل مساراً واقعياً للوصول إلى المسرح الأكبر.

ومع استعداد نسخة 2026 لاستضافة المشاركين الجدد كاب فيردي وكوراكاو وأوزبكستان والأردن، تتزايد الرغبة في توسيع قائمة الضيوف في مقر الفيفا.



