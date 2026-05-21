Goal.com
مباشرالتذاكر
FIFA President Gianni Infantino Attends US Conference Of Mayors In Washington, DCGetty Images News
Muhammad Zaki و علي سمير

زيادة ضخمة بعدد المنتخبات .. الاتحاد الدولي يخطط لتوسع هائل في كأس العالم 2030

كأس العالم
كأس العالم للأندية

الفكرة أصبحت أمر واقع

قد يكون أكبر مسرح لكرة القدم على وشك أن تشهد أكبر تحول جذري في تاريخه، حيث عادت مقترحات جديدة لتوسيع كأس العالم 2030 إلى طاولة مجلس إدارة الاتحاد الدولي للعبة.

وعلى الرغم من أن بطولة 2026 المقبلة ستشهد بالفعل زيادة عدد المشاركين إلى 48 دولة، فإن الهيئات الإدارية تناقش حالياً الانتقال إلى صيغة ضخمة تضم 66 فريقاً.

  • قفزة هائلة في العدد

    في الوقت الذي يستعد فيه عالم كرة القدم لأول بطولة كأس عالم تضم 48 فريقًا على الإطلاق في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تتطلع الهيئة الإدارية إلى المستقبل البعيد.

    فقد اكتسب اقتراح توسيع كأس العالم 2030 ليشمل عددًا مذهلاً يصل إلى 66 فريقًا زخمًا كبيرًا في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية.

    وكان الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) قد اقترح هذه الفكرة في البداية بهدف توسيع نطاق المشاركة في المستوى النخبوي، وما كان يُنظر إليه في السابق على أنه فكرة جذرية أصبح الآن موضع اهتمام جاد من قبل العديد من الاتحادات الأعضاء.

    تنظر قيادة الفيفا، برئاسة جياني إنفانتينو، بشكل متزايد إلى هذا التوسيع كوسيلة لتعزيز التنوع. وقد وصف إنفانتينو البطولة مراراً وتكراراً بأنها احتفال عالمي، ومن شأن صيغة الـ 66 فريقاً أن توفر للدول التي لم تذق طعم المشاركة في كأس العالم من قبل مساراً واقعياً للوصول إلى المسرح الأكبر.

    ومع استعداد نسخة 2026 لاستضافة المشاركين الجدد كاب فيردي وكوراكاو وأوزبكستان والأردن، تتزايد الرغبة في توسيع قائمة الضيوف في مقر الفيفا.


    • إعلان
  • San Mames Barria Bilbao General ViewGetty Images

    المدن المضيفة تحت الضغط

    من المقرر حاليًا أن تستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب نسخة عام 2030 بشكل أساسي، مع إقامة مباريات احتفالية إضافية في الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي. ومع ذلك، فإن توسعًا بهذا الحجم من شأنه أن يضع ضغطًا هائلاً على البنية التحتية.

    ورغم أن الخطة الحالية لا تزال تنص رسميًا على مشاركة 48 فريقًا، فإن الفيفا لن يضع اللمسات الأخيرة على الهيكل التنظيمي إلا بعد تتويج البطل في 19 يوليو 2026.

    في إسبانيا، بدأ المشهد الاستضافي يتغير بالفعل. فقد أفادت التقارير أن ملقة قد انسحبت من السباق لاستضافة المباريات، في حين لا يزال وضع ملعب سان ماميس وريال أرينا محاطًا بالغموض. ويظل الفيفا بمثابة الجهة التي تتخذ القرار النهائي، حيث تمتلك سلطة الاختيار النهائي للملاعب بغض النظر عن الحجم النهائي للبطولة.


  • الطريق نحو عام 2030

    لا يزال الطريق طويلاً قبل أن يصبح نظام الـ66 فريقاً حقيقة واقعة، لكن البطولة المقبلة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ستكون بمثابة الاختبار الحقيقي. فإذا اعتُبر نظام الـ48 فريقاً نجاحاً تجارياً ورياضياً، فمن المرجح أن تصبح الضغوط من أجل التوسع أكثر أمراً لا يمكن مقاومته. والهدف هو جعل هذا الاحتفال شاملاً للجميع قدر الإمكان، بحيث يصل إلى كل ركن من أركان الكوكب.

    في الوقت الحالي، يبقي الفيفا أبوابه مفتوحة. لم يعد الاقتراح يُعامل على أنه "جنون"، بل كخطوة تطورية قابلة للتطبيق في عالم كرة القدم.

    وقد يجادل النقاد حول انخفاض مستوى الجودة، لكن يبدو أن تركيز الهيئة الإدارية منصب بشكل قوي على الإيرادات الضخمة وإمكانية المشاركة التي سيجلبها هذا الحدث الضخم الذي يضم 66 فريقاً إلى الساحة العالمية.



  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images News

    استبعاد إجراء تغييرات على كأس العالم للأندية

    في حين يبدو أن البطولة الدولية في طريقها للتوسع، لا يمكن قول الشيء نفسه عن نظيرتها على مستوى الأندية. يبدو أن الفيفا قد تراجع عن فكرة تنظيم نسخة «كأس العالم للأندية» المعدلة كل سنتين.

    وفي الوقت الحالي، لا تزال الخطة تتمثل في تنظيم النسخة المقبلة في عام 2029، حيث يُعتبر اقتراح تنظيم البطولة كل سنتين غير متوافق مع التقويم الكروي الحالي.

    كانت رفاهية اللاعبين وازدحام المباريات من أهم نقاط النقاش في الأشهر الأخيرة، ويبدو أن الفيفا قد استمع، على الأقل فيما يتعلق بمباريات الأندية.

    ومع ذلك، وبما أن كأس العالم هو جوهرة التاج بالنسبة للمنظمة، فإن السعي إلى مشاركة المزيد من الدول وإقامة المزيد من المباريات لا يزال يهيمن على الأجندة طويلة الأجل، مع تحول الاهتمام نحو بطولة عام 2030 بمجرد انتهاء بطولة هذا الصيف.