زوج كيت سكوت، مالك، يعرض مساعدة تييري هنري في خوض أول مباراة له في عالم الملاكمة - لكن المدرب السابق لديونتاي وايلدر يستبعد احتمال تعاونه مع روي كين
قدرات هنري القتالية وبنيته الجسدية
لطالما أشيد بهنري لقدرته البدنية على أرض الملعب، لكن التحول الجسدي الذي طرأ عليه مؤخرًا لفت أنظار العاملين في عالم الرياضات القتالية. فقد اتبع الفائز السابق بكأس العالم أسلوب حياة منضبطًا يركز على نظام غذائي صارم، حتى أنه توقف عن تناول السكر للحفاظ على مستوى لياقة بدنية متميز حتى بعد تقاعده. ولم يمر هذا التفاني مرور الكرام على مالك، المدرب السابق للفنان في الضربات القاضية في وزن الثقيل وايلدر. ويعتقد سكوت أن انتقال هنري من ملعب كرة القدم إلى حلبة الملاكمة سيكون سلسًا بفضل قوة الإرادة والانضباط اللذين يتمتع بهما الفرنسي فيما يتعلق بصحته.
عرض "خارق" لأسطورة أرسنال
تتجاوز العلاقة بين الاثنين مجرد الإعجاب المهني، حيث كشف سكوت عن صلة شخصية عميقة دفعت هنري إلى الاتصال به عبر «فيس تايم» قبل زفافه من كيت، التي تعمل إلى جانب الفرنسي في برنامج «دوري أبطال أوروبا» على قناة «سي بي إس سبورتس». وقد دفعت هذه العلاقة سكوت إلى عرض خدماته التدريبية ذات المستوى العالمي في حال قرر هنري يوماً ما ارتداء القفازات.
وفي حديثه إلى Action Network، قال سكوت: "هل ينبغي على تييري هنري، بفضل بنيته الجسدية الجديدة، أن يفكر في خوض مباراة ملاكمة؟ بالتأكيد، لأنه حتى بدون هذه البنية، كان يتمتع بالقوة الذهنية الصلبة، وهي ما يتطلبه الأمر ليكون شخصًا قادرًا على المنافسة على مستوى عالٍ. عندما تنظر إلى لياقته البدنية الجديدة، وعندما أتحدث معه عنها، يخبرني أنه قلل من تناول السكر. هذا هو ما يكرس نفسه له حقًا. كما أنه يريد من الجميع أن يقللوا من تناول السكر بشكل أساسي.
"كنت أتحدث معه عن هذا الأمر قبل أيام، فقال لي: 'مالك، جرب ذلك لمدة شهر أو شهرين، وستشعر بتحسن قبل أن تدرك ذلك. وهو ملتزم حقًا بذلك. وقد أتى ذلك بثماره بالنسبة له، لأنك ترى جسمه، فهو في حالة بدنية جيدة. وأعتقد أنه بفضل قوته العقلية وكل ما كان عليه التغلب عليه ليصبح ما هو عليه اليوم، هذا هو ما يتطلبه الأمر ليصبح مقاتلًا، وأعتقد أن هنري يمتلك تلك الصفات للقيام بذلك. ليس فقط في الملاكمة، ولكن في أي رياضة كان سيختارها. إذا كان تييري هنري مهتمًا بالانخراط في عالم الملاكمة، واحتاج إلى مساعدتي، فسأكون هنا من أجله، أسرع من تغيير سوبرمان لملابسه. بالتأكيد، سأفعل ذلك وأساعده في ذلك.
الباب مغلق أمام كين
في حين أن الباب مفتوح على مصراعيه أمام هنري، فإن سكوت لا ينوي استقبال كين في معسكره. ولا تثير اهتمام سكوت فكرة إقامة مباراة استعراضية محتملة بين أيقونة مانشستر يونايتد والبطل العالمي السابق كارل فروتش.
وقال: "لا يهمني سوى الملاكمة عالية المستوى. إذا تحدثت مع زوجتي عن هذا الأمر، فهي تريدني أن أمارس الملاكمة عالية المستوى فقط. الآن بعد أن أصبحت رجلاً متزوجاً، أضع كل شيء في الاعتبار، ليس فقط من أجلي، بل أيضاً ما ترتاح له زوجتي". "ما ترتاح له زوجتي هو أن أقوم بتدريب الملاكمين على المستوى العالي، وليس تدريب المشاهير أو الرياضيين الآخرين على المستوى العالي".
طموحات للانضمام إلى قاعة المشاهير
يركز سكوت حالياً على ترسيخ إرثه كأحد أعظم المدربين في حلبة الملاكمة. وبعد أن عمل بالفعل في قمة فئة الوزن الثقيل، فإن أنظاره تتجه نحو «قاعة المشاهير» بدلاً من الإثارة التي توفرها المباريات بين الفئات المختلفة. واختتم المدرب حديثه قائلاً: «إنها [كيت] تتفهم شغفي ومدى جديتي في التدريب، وتفهم أنني أطمح يوماً ما لأن أصبح مدرباً في قاعة المشاهير، وأن يُنظر إليّ يوماً ما على أنني مدرب عظيم».