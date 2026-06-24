"لا أريد استفزاز الجماهير ولكن!" .. زوجة رافينيا تتحدث عن مزاعم المعاناة المالية واحتمالية انتقاله للدوري السعودي

اتخذت زوجة نجم «البلوجرانا» موقفًا حازمًا ضد التقارير الأخيرة المتعلقة بثروة عائلتها. وفي تصريحات نشرتها صحيفة «ديلي دو غاروتينيو»، أعربت بيلولي عن عدم تصديقها لضرورة تناول مثل هذه الأمور الخاصة في منتدى عام. وأصرت على أن هذه الادعاءات بعيدة تمامًا عن واقع حياتهم في كاتالونيا.

وقالت بيلولي: "بصراحة، أعتقد أنه من السخف أن أضطر حتى إلى الحديث عن وضعي المالي. لو كنا نكسب 10% فقط مما يكسبه رافينها اليوم، لظللنا مع ذلك محظوظين للغاية".

كما أشارت إلى أنها ترددت في البداية في الرد لأنها لم ترغب في أن تبدو غير مبالية بالصعوبات الاقتصادية الأوسع نطاقاً التي يواجهها عامة الناس.