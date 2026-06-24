وقد بدأت هذه التكهنات تنتشر عقب تصريحات أدلى بها البرازيلي فامبيتا؛ أحد الفائزين السابقين بكأس العالم، زاعمًا أن الأزمة المالية قد تساهم في انتقاله لدوري روشن السعودي، لكن الأسرة سارعت الآن إلى إسكات هذه الشائعات بشكل قاطع.
"لا أريد استفزاز الجماهير ولكن!" .. زوجة رافينيا تتحدث عن مزاعم المعاناة المالية واحتمالية انتقاله للدوري السعودي
بيلولي تنتقد الشائعات الاقتصادية «السخيفة»
اتخذت زوجة نجم «البلوجرانا» موقفًا حازمًا ضد التقارير الأخيرة المتعلقة بثروة عائلتها. وفي تصريحات نشرتها صحيفة «ديلي دو غاروتينيو»، أعربت بيلولي عن عدم تصديقها لضرورة تناول مثل هذه الأمور الخاصة في منتدى عام. وأصرت على أن هذه الادعاءات بعيدة تمامًا عن واقع حياتهم في كاتالونيا.
وقالت بيلولي: "بصراحة، أعتقد أنه من السخف أن أضطر حتى إلى الحديث عن وضعي المالي. لو كنا نكسب 10% فقط مما يكسبه رافينها اليوم، لظللنا مع ذلك محظوظين للغاية".
كما أشارت إلى أنها ترددت في البداية في الرد لأنها لم ترغب في أن تبدو غير مبالية بالصعوبات الاقتصادية الأوسع نطاقاً التي يواجهها عامة الناس.
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سبب الصمت
وأوضحت بيلولي أسباب صمتها في السابق، مشيرةً إلى التوازن الصعب بين الدفاع عن سمعتها والحفاظ على التواضع. وأعربت عن قلقها من أن أي رد مباشر بشأن ثروتها قد يُساء تفسيره من قبل متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي أو الجمهور في البرازيل وإسبانيا.
زوجة رافينيا تابعت: "لا أرى أي سبب لنشر ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي لأنني أدرك تمامًا الواقع الاجتماعي الذي نعيش فيه. لو نشرتُ شيئًا أقول فيه: «انظروا، أنا لست فقيرة، ما زلتُ غنية»، لاتهمني الناس بانعدام الرقي».
ومع ذلك، فإن استمرار تداول هذه القصة أجبرها في النهاية على الرد: "ظننتُ أن القصة ستتلاشى، لكن هذه الشائعات وصلت الآن إلى إسبانيا، والجميع يعتقد أننا نمر بضائقة مالية".
أصول الشائعات المتداولة حول المملكة العربية السعودية
أثار الجدل اللاعب الدولي البرازيلي السابق فامبيتا، أحد أعضاء الفريق الفائز بكأس العالم 2002. وخلال ظهوره كضيف في بودكاست «Red Cast»، زعم لاعب الوسط السابق أن رافينيا يواجه «مشكلة عائلية خطيرة» إلى جانب مشاكل مالية. بل إنه ذهب إلى حد الإشارة إلى أن هذه العوامل قد تدفع الجناح إلى الانتقال مقابل مبلغ مالي ضخم إلى الدوري السعودي للمحترفين.
اعترف فامبيتا خلال البث بأن معلوماته تستند إلى «شائعة» سمعها خلال كأس العالم، مستشهداً بمصادر قريبة من الدائرة المقربة لبرشلونة. وسرعان ما انتشرت هذه التعليقات في أنحاء أمريكا الجنوبية وأوروبا، مما أدى إلى رد فعل عنيف فوري من عائلة اللاعب الممتدة ودائرته المقربة.
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الدفاع عن الأسرة والتعويض عن الأضرار
ولم تقتصر ردود فعل العائلة على بيلولي فحسب. فقد لجأ إيجور باديليا، ابن عم رافينيا، إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة لاعب خط الوسط البرازيلي السابق بشكل مباشر. وأصدر باديليا تحذيرًا شديد اللهجة للمحلل الرياضي، قائلاً: «سيتعين عليك تبرير هذه الأكاذيب، يا صديقي».
من جانبه، التزم رافينيا الصمت بشأن هذه المسألة بينما يواصل عملية إعادة تأهيله. ويعمل البرازيلي حاليًا على التعافي من إصابة عضلية تعرض لها خلال فوز بلاده 3-0 على هايتي. ومع تصدي العائلة لهذه القضية، يعود التركيز إلى الملعب حيث تأمل البرازيل في عودة جناحها النجم إلى لياقته الكاملة قبل مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم.