بعد استهدافها ببعض الفيديوهات القديمة.. زوجة تيو هيرنانديز تغضب: كل هذا حدث قبل الارتباط والإنجاب!

ماذا قالت زوجة تيو هيرنانديز؟!..

خرجت زوي، زوجة النجم الفرنسي تيو هيرنانديز، ظهير أيسر نادي الهلال، عن صمتها؛ وذلك بعد استهدافها ببعض الفيديوهات القديمة لها، خلال الساعات القليلة الماضية.

تيو نفسه يُعاني في الهلال، الذي انتقل إليه صيف عام 2025؛ بسبب تذبذب مستواه، مع توديع النخبة الآسيوية مبكرًا والاقتراب من خسارة لقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

    زوجة تيو هيرنانديز تعرض "الحقائق" بعد استهدافها

    وفي هذا السياق.. أكدت زوي، زوجة النجم الفرنسي تيو هيرنانديز، ظهير أيسر نادي الهلال، بعد استهدافها ببعض الفيديوهات القديمة لها؛ أنها ليست لديها ما تدافع به عن نفسها، سوى الحقيقة والوقائع.

    زوي كتبت عبر خاصية القصص، في صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، اليوم الخميس: "نعيش للأسف في زمن؛ تولد فيه وسائل التواصل الاجتماعي والروايات المصاغة ببراعة، ضجيجًا أكثر من الواقع نفسه".

    وأضافت: "لكن.. تظل هُناك قيم ثابتة ومهمة بشكلٍ أكبر من أي جدل؛ وهي العائلة، المودة الحقيقية والأشخاص الذين يشاركوننا الحياة الواقعية كل يوم".


    الفيديوهات التي استهدفت زوجة تيو هيرنانديز "قديمة"!

    واستكمالًا لردها.. أعربت زوي، زوجة النجم الفرنسي تيو هيرنانديز، ظهير أيسر نادي الهلال، عن استغرابها الشديد من محاولة البعض، استغلال فيديوهات ومواقف قديمة، تم إخراجها عن سياقها الحقيقي، في محاولة لتغذية تلميحات لا أساس لها من الصحة؛ وفقًا لقولها.

    وأشارت زوي إلى أن هذه الفيديوهات، تعود إلى أكثر من 7 سنوات؛ أي قبل ارتباطها وولادة أطفالها، وعندما كانت حياتها مختلفة تمامًا عن الآن.

    وتابعت زوجة تيو: "هذه الفيديوهات لا تحكي إطلاقًا أي شيء، مما يود شخص ما أن يجعلنا نصدقه، في الوقت الحالي".

    وكشفت زوي عن أن الكثير من تلك اللقطات، جاءت في سياقات عامة "ملاهي ليلية، فعاليات وأمسيات" كان يرتادها مئات الأشخاص العاديين، ومن بينهم بعض الأصدقاء؛ قائلة: "ومع ذلك.. من خلال المونتاج، الاقتطاعات والتفسيرات القسرية، يستمر البعض في بناء رواية بعيدة كل البعد عن الحقيقة".

  • زوي تصف المضايقات التي تتعرض لها في الوقت الحالي

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. زوي، زوجة النجم الفرنسي تيو هيرنانديز، ظهير أيسر نادي الهلال، شددت على أن من يعرفها حقًا؛ يدرك تمامًا ما هي مبادئها، وأسلوب حياتها.

    ولفتت زوي إلى أنه بناء على ذلك، قامت بالابتعاد عن بعض الأشخاص في الماضي، لأنهم لا يُمثّلون السلوكيات التي تحبها؛ قائلة: "الاحترام والاستقامة والكرامة طريقي في الحياة".

    ووصفت زوجة تيو، ما تتعرض له اليوم من مضايقات، بالأمر الذي يتجاوز كل حدود المنطق السليم.

    اتخاذ إجراءات قانونية ضد مستهدفي زوجة تيو هيرنانديز

    أخيرًا.. أعلنت زوي، زوجة النجم الفرنسي تيو هيرنانديز، ظهير أيسر نادي الهلال، اتخاذ محاميها كافة الإجراءات القانونية، ضد كل من له علاقة بهذه الفيديوهات، أو من قاموا بمضايقتها منذ فرة طويلة.

    وأعربت زوي عن ثقتها في العدالة، وأن القانون سيأخُذ مجراه عاجلًا أم آجلًا؛ حيث ستظهر الحقيقة لمن اختار التلميحات، ونشر الأكاذيب.

    وأنهت زوجة تيو رسالتها؛ بالتأكيد على أنها ستستمر في المضي بحياتها الطبيعية، مع عائلتها وفي هدوء من يعرف حقيقته.

