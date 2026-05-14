بعد استهدافها ببعض الفيديوهات القديمة.. زوجة تيو هيرنانديز تغضب: كل هذا حدث قبل الارتباط والإنجاب!

واستكمالًا لردها.. أعربت زوي، زوجة النجم الفرنسي تيو هيرنانديز، ظهير أيسر نادي الهلال، عن استغرابها الشديد من محاولة البعض، استغلال فيديوهات ومواقف قديمة، تم إخراجها عن سياقها الحقيقي، في محاولة لتغذية تلميحات لا أساس لها من الصحة؛ وفقًا لقولها.

وأشارت زوي إلى أن هذه الفيديوهات، تعود إلى أكثر من 7 سنوات؛ أي قبل ارتباطها وولادة أطفالها، وعندما كانت حياتها مختلفة تمامًا عن الآن.

وتابعت زوجة تيو: "هذه الفيديوهات لا تحكي إطلاقًا أي شيء، مما يود شخص ما أن يجعلنا نصدقه، في الوقت الحالي".

وكشفت زوي عن أن الكثير من تلك اللقطات، جاءت في سياقات عامة "ملاهي ليلية، فعاليات وأمسيات" كان يرتادها مئات الأشخاص العاديين، ومن بينهم بعض الأصدقاء؛ قائلة: "ومع ذلك.. من خلال المونتاج، الاقتطاعات والتفسيرات القسرية، يستمر البعض في بناء رواية بعيدة كل البعد عن الحقيقة".