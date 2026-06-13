ويرى المدافع المخضرم أن الحفاظ على معايير النخبة حتى المراحل المتقدمة من مسيرة اللاعب، هو ما يميز رونالدو عن بقية أقرانه، وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في النقاش الطويل حول هوية اللاعب الأعظم في تاريخ كرة القدم. وشرح فونتي أسباب اعتقاده بأن رونالدو لا يزال يمثل المعيار الأساسي للتفوق الكروي.

حيث نقلت صحيفة "أو جوجو" البرتغالية تصريحاته التي قال فيها: "كريستيانو هو المثال الأسمى للاستمرارية والثبات؛ فعلى أعلى المستويات، لا يوجد من هو أعظم منه". وأضاف: "لذلك، تعلمت منه الكثير، تبادلنا الأفكار والتجارب، وعشت أمورًا لم أرها من قبل. لقد تعلمت الكثير، وما يفعله، وما يستمر في فعله، وما سيواصل فعله بالتأكيد، هو أمر جدير بالثناء والإشادة".