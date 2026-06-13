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"لا يوجد من هو أعظم منه".. زميل رونالدو السابق يوضح لماذا يتفوق كريستيانو على ميسي والجميع في صراع الأفضل بالتاريخ!
فونتي يدعم رونالدو في صراع الأفضل بالتاريخ
أثنى فونتي على رونالدو بوصفه اللاعب الأعظم في تاريخ كرة القدم، وذلك على هامش تكريمه من قِبل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عقب اعتزاله. وسلط المدافع، الذي قضى سنوات طوال إلى جانب رونالدو في المنتخب البرتغالي وتُوج معه ببطولة أمم أوروبا 2016، الضوء على قدرة المهاجم المذهلة في الأداء على أعلى المستويات لفترة زمنية ممتدة. ويعتقد فونتي أن استمرارية رونالدو وثبات مستواه هما ما يضعانه في مكانة منفردة بعيدًا عن أي لاعب آخر.
- Getty Images Sport
فونتي يتحدث عن تأثير رونالدو المستمر
ويرى المدافع المخضرم أن الحفاظ على معايير النخبة حتى المراحل المتقدمة من مسيرة اللاعب، هو ما يميز رونالدو عن بقية أقرانه، وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في النقاش الطويل حول هوية اللاعب الأعظم في تاريخ كرة القدم. وشرح فونتي أسباب اعتقاده بأن رونالدو لا يزال يمثل المعيار الأساسي للتفوق الكروي.
حيث نقلت صحيفة "أو جوجو" البرتغالية تصريحاته التي قال فيها: "كريستيانو هو المثال الأسمى للاستمرارية والثبات؛ فعلى أعلى المستويات، لا يوجد من هو أعظم منه". وأضاف: "لذلك، تعلمت منه الكثير، تبادلنا الأفكار والتجارب، وعشت أمورًا لم أرها من قبل. لقد تعلمت الكثير، وما يفعله، وما يستمر في فعله، وما سيواصل فعله بالتأكيد، هو أمر جدير بالثناء والإشادة".
رونالدو يبقى محور طموحات البرتغال
رغم دخوله المراحل الأخيرة من مسيرته الكروية، لا يزال المهاجم المخضرم يمثل ركيزة أساسية في صفوف منتخب بلاده. كما أعرب فونتي عن ثقته الكبيرة في حظوظ البرتغال على الساحة الدولية، مشددًا على أن سقف التوقعات مرتفع للغاية قبيل خوض غمار كأس العالم 2026.
وأكمل حديثه قائلاً: "التوقعات عالية، واللاعبون يؤمنون بأنفسهم، ونحن جميعًا نشجعهم. يجب عليهم أن يبدأوا بقوة وأن يحافظوا على إيمانهم حتى النهاية".
- AFP
البرتغال تستهدف النجاح المونديالي
ويستعد رونالدو لقيادة البرتغال في البطولة التي تستضيفها أمريكا الشمالية، حيث يواصل سعيه لتحقيق اللقب الكبير الوحيد المفقود في مسيرته: كأس العالم. وسيبدأ فريق "البحارة" (سيليساو) مشوارهم في كأس العالم بمواجهة الكونجو الديمقراطية في افتتاح مباريات المجموعة الحادية عشرة (K) يوم 17 يونيو. بعد ذلك، سيواجهون أوزبكستان يوم 23 يونيو، قبل أن يختتموا دور المجموعات بلقاء كولومبيا في وقت لاحق من هذا الشهر.