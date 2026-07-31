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Infantino CeferinGetty Images
علي رفعت

زلزال في الفيفا.. استقالة كبير مستشاري إنفانتينو وآخر يؤكد: حتى لو خسرت وظيفتي سأنام جيدًا!

كأس العالم للأندية

كارلوس كورديرو يعلن استقالته احتجاجًا على مقترح بيع حصص من البطولات، والاتحادات الإقليمية تتكتل لرفض الخطة.

شهدت أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا هزة تنظيمية عنيفة أحدثت انقسامًا غير مسبوق في الشارع الرياضي العالمي، عقب إعلان كارلوس كورديرو، كبير مستشاري رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، استقالته الرسمية احتجاجًا على خطة تسعى لبيع حصص من حقوق البطولات الكبرى لمستثمرين من القطاع الخاص. 

وأسهمت هذه الخطوة في اشتعال جبهة رفيعة المستوى قادها الاتحاد الأوروبي يويفا واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى كونكاكاف والانضمام اللاحق للاتحاد الآسيوي، لتلويح قارات العالم بمقاطعة شاملة لجميع بطولات الفيفا حال الإصرار على تمرير المشروع.

  • استقالة كورديرو وتكتل قاري يهدد بمقاطعة البطولات

    أعلن كارلوس كورديرو تبرأه الكامل من خطة المستثمرين، وصرح قائلًا: "لم يكن لي أي دور في هذا المقترح وأنا أعارضه بشدة، إنها صفقة سيئة للاتحادات الأعضاء وصفقة سيئة لكرة القدم ومستقبل اللعبة على المدى البعيد".

    وتزامن هذا الموقف مع اجتماع طارئ أجراه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمشاركة 55 اتحادًا وطنيًا، انتهى بالتصويت بالإجماع على رفض المشروع والتهديد بالانسحاب الكامل من جميع مسابقات الفيفا وفي مقدمتها كأس العالم للرجال والسيدات وكأس العالم للأندية. 

    وانضم إلى هذا التكتل اتحاد الكونكاكاف برفض جميع أعضائه الـ 41 للخطة، يليه إعلان الاتحاد الآسيوي صعوبة التوصل لإجماع، مما يعني حشد نحو 137 صوتًا رافضًا من أصل 211 اتحادًا، وهو ما ينسف النصاب القانوني المشترط لتمرير المشروع المتمثل في 106 أصوات.


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  • تأسيس شركة فرعية ومغريات مالية لتمرير المقترح


    ترتكز خطة إنفانتينو على إنشاء شركة فرعية تحت اسم فيفا فوروارد إنتربرايز لإدارة الفعاليات التجارية والمسابقات الرئيسية، مع فتح الباب أمام أطراف ثالثة لشراء حصص غير مسيطرة.

    وتضمنت المقترحات إسناد قيادة مجموعة المستثمرين لشركة ثرايف إترنال المملوكة لجوشوا كوشنر شقيق صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

    ولتأمين الأصوات، وجه إنفانتينو رسائل للاتحادات الأعضاء يعدهم فيها بالحصول على تمويلات تصل إلى 40 مليون دولار لكل اتحاد في حال المضي قدمًا والدعم الكامل للاقتراح قبل الموعد النهائي المحدد في 19 سبتمبر المقبل.


  • اتهامات بتضليل الموظفين وتنديد داخلي بالانفراد بالقرارات


    اتسعت رقعة الانقسام الداخلي عقب انضمام كافين لامور مدير العمليات التشغيلية في الفيفا لجبهة المعارضين عبر تصريحات رسمية شديدة اللهجة.

    وقال لامور في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس: "تعرض موظفو الاتحاد الدولي للتضليل بسبب انعدام الشفافية في التخطيط لهذا المشروع الاستثماري الخاص، والكوادر الإدارية تستحق الأفضل بدلًا من أساليب الاحتقار والترهيب".

    وأضاف: "إنه مشروع شخص واحد، ولا ينبغي لهذا المشروع أن يمضي قدمًا، فقد حان الوقت ليتخذ القادة السياسيون في كرة القدم القرارات الصحيحة ويوجهوا الأسئلة الصحيحة لأنفسهم".

    وتابع لامور حديثه قائلًا: "وإذا كان هذا يعني فقدان وظيفتي فليكن، سأتفهم هذا القرار وأحترمه، وعلى الأقل سأنام جيدًا الليلة".


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  • الفيفا يدافع عن خططه ويرفض اتهامات بيع اللعبة

    أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانًا رسميًا حاول فيه تهدئة الشارع الرياضي، صرح فيه: "نحترم الآراء والمخاوف التي أُثيرت علنًا ونؤكد التزامنا بإجراء مشاورات مفتوحة وديمقراطية لضمان تمكن كل اتحاد عضو من التعبير عن رأيه، لا أحد يبيع كرة القدم وهذا أمر لن يقبله الفيفا أبدًا".