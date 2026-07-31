زلزال في الفيفا.. استقالة كبير مستشاري إنفانتينو وآخر يؤكد: حتى لو خسرت وظيفتي سأنام جيدًا!

شهدت أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا هزة تنظيمية عنيفة أحدثت انقسامًا غير مسبوق في الشارع الرياضي العالمي، عقب إعلان كارلوس كورديرو، كبير مستشاري رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، استقالته الرسمية احتجاجًا على خطة تسعى لبيع حصص من حقوق البطولات الكبرى لمستثمرين من القطاع الخاص.
وأسهمت هذه الخطوة في اشتعال جبهة رفيعة المستوى قادها الاتحاد الأوروبي يويفا واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى كونكاكاف والانضمام اللاحق للاتحاد الآسيوي، لتلويح قارات العالم بمقاطعة شاملة لجميع بطولات الفيفا حال الإصرار على تمرير المشروع.