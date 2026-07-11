زلزال المونديال يضرب بلجيكا.. دي بروينه وكورتوا يفتحان باب الاعتزال الدولي ونهاية الجيل الذهبي!

انتهت حملة بلجيكا في كأس العالم بهزيمة مريرة بنتيجة 2-1 أمام إسبانيا، مما وضع مستقبل اثنين من أكثر لاعبيها خبرة على المحك. وقد امتنع كل من دي بروينه وكورتوا عن تقديم أي التزامات قاطعة بشأن استمرارهما مع المنتخب الوطني بعد انتهاء البطولة.

واعترف دي بروينه، الذي خاض مباراته الدولية رقم 124 بقميص بلجيكا، بأن المتطلبات البدنية لكرة القدم على أعلى المستويات قد نالت منه، خاصة بعد فترة صعبة تضمنت خضوعه لجراحة في أوتار الركبة في أواخر عام 2025. وفي الوقت ذاته، شهد كورتوا نهاية بطولته مبكرًا بعد استبداله إثر إصابة في العضلة الرباعية، على الرغم من رغبته الملحة في مواصلة اللعب.