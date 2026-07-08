"ليونيل ميسي ضغط على زر التغيير" .. زلاتان إبراهيموفيتش ينتقد لاعبي الأرجنتين بعد الفوز أمام مصر

أثبت ميسي مرة أخرى لماذا يُعتبر الأعظم على مر العصور، حيث قاد الأرجنتين إلى تحقيق فوز مثير بعد عودة قوية أمام مصر في دور الـ16 من كأس العالم.

بعد تأخر فريقه بنتيجة 2-0 في أتلانتا، أشعل ميسي شرارة الانتفاضة بتمريره الحاسمة لكريستيان روميرو قبل أن يسجل هدف التعادل بنفسه، مما مهد الطريق في النهاية لهدف الفوز الذي سجله إنزو فرنانديز في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقد أثار هذا الأداء إعجاب إبراهيموفيتش بإصرار زميله السابق في برشلونة الذي لا يعرف الكلل.

وفي حديثه إلى قناة «فوكس سبورتس»، لاحظ إبراهيموفيتش تغيراً واضحاً في سلوك ميسي مع اقتراب خطر الإقصاء، قائلًا: «يمكنك أن ترى أن شيئاً ما قد تغير. لقد ضغط على زر التغيير (بعد تأخر فريقه 2-0). تحول إلى وحش ولم يستطع أحد إيقافه».

وأضاف: «يمكنك أن ترى مدى أهمية هذا الأمر بالنسبة له. ربما يكون قد فاز بكل شيء، مهما كان عدد جوائز الكرة الذهبية التي حصل عليها، لكنه لا يزال يريد المزيد».