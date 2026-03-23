زحام المطبخ الإسباني.. بيتارتش نجم ريال مدريد اختار الأصعب والمشروع المغربي كان أضمن!

هل كان خيار المغرب أفضل لبيتارتش؟!

في عالم كرة القدم المعاصر تبرز قرارات تمثيل المنتخبات كمنعطفات تاريخية قد تصنع أسطورة أو تنهي مسيرة قبل أن تبدأ فعليًا. 

تياجو بيتارتش جوهرة ريال مدريد الشابة وجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مر من منظور التنافسية الكروية، فاختياره الأخير بتمثيل المنتخب الإسباني وضعه في قلب عاصفة قد لا يخرج منها منتصرًا بالضرورة.

بينما كان مشروع المنتخب المغربي ينتظره كبطل قومي وقائد لمرحلة تاريخية جديدة اختار الشاب السير في طريق مزدحم بالنجوم والمواهب التي لا ترحم. 

هذا القرار يطرح تساؤلات مشروعة حول جدوى الرهان على قميص الماتادور في ظل وجود تخمة في مراكز خط الوسط تجعل الوصول إلى التشكيل الأساسي نوعًا من أنواع الخيال العلمي الرياضي.


  • مفرمة المواهب في بلاد الماتادور


    إسبانيا لا تعاني أبدًا من ندرة المواهب في خط الوسط بل تعاني من فائض يجعل المدربين في حيرة دائمة، نحن نتحدث عن مركز يمثل هوية الكرة الإسبانية وتاريخها الذي يرتكز على السيطرة والاستحواذ.

    بوجود أسماء مرعبة مثل رودري وبيدري وغيرهم يبدو أن المقاعد الأساسية قد حجزت لسنوات طويلة قادمة، هؤلاء اللاعبون ليسوا مجرد أسماء عابرة بل هم أعمدة أساسية في أنديتهم وفي المنتخب وقد أثبتوا كفاءة عالية في المحافل الكبرى. 

    دخول بيتارتش إلى هذا المعترك يعني أنه سيبدأ من خلف صفوف طويلة من المبدعين والمنظمين، إنها الهوة التي تبتلع الأسماء الكبيرة بمجرد تراجع مستواها قليلًا أو تعرضها لإصابة عابرة حيث ينتظر في الطابور عشرات اللاعبين المستعدين للانقضاض على الفرصة.


  • GOAL ONLY Thiago Pitarch GFXGoal AR, Gemini

    الكنز المغربي المهدر


    على الجانب الآخر كان المنتخب المغربي يقدم لبيتارتش ما لا يمكن لإسبانيا تقديمه بأي حال من الأحوال، في الرباط كان سيتحول إلى النجم الأول والملهم لجيل كامل من الشباب المغربي والعربي. 

    مشروع المغرب الكروي الذي أبهر العالم في السنوات الأخيرة كان يبحث عن قطعة ناقصة لربط الخطوط ببعضها البعض بأسلوب حديث يجمع بين القوة والمهارة.

    هناك كان سيضمن اللعب بانتظام في كل البطولات الكبرى بصفته ركيزة لا غنى عنها في مشروع وطني طموح، في المغرب كان سيكسب قلوب الملايين وتاريخًا يكتب باسمه وحده بصفته القائد التاريخي المنتظر.

    أما في مدريد بقميص المنتخب فإنه قد ينتهي به الأمر مجرد رقم إضافي في قائمة تضم 26 لاعبًا يتم استدعاؤهم لسد الفراغات في مباريات التصفيات غير المؤثرة.


  • كوابيس تياجو ألكانتارا ودييجو كوستا


    التاريخ لا يكذب والدروس السابقة واضحة لمن يريد الاعتبار من تجارب الآخرين، تياجو ألكانتارا أحد أمهر من لمسوا الكرة في العقد الأخير ضحى بهويته البرازيلية من أجل إسبانيا ورغم موهبته الفذة فإنه خاض نحو 46 مباراة دولية لم تكن معظمها في مواعيد كبرى كلاعب أساسي.

    كان تياجو دائمًا هو الخيار البديل أو المكمل بينما تذهب الأضواء لغيره من الجيل التاريخي للاروخا الذين يحظون بدعم إعلامي وجماهيري أكبر. 

    وهناك دييجو كوستا الذي فضل إسبانيا على موطنه الأصلي البرازيل ليجد نفسه في صراع دائم مع أسلوب اللعب الذي لا يناسبه وفي النهاية خرج من الباب الضيق للمنتخب دون تحقيق بصمة تذكر. 

    الأسوأ من ذلك هو مصير منير الحدادي الذي تم استدعاؤه لمباراة واحدة فقط لضمان عدم تمثيله للمغرب ثم تم تجاهله لسنوات طويلة ليدخل في دوامة قانونية لمحاولة العودة لموطنه الأصلي بعدما شعر بالخديعة الكروية.


    مصنع الأساتذة الذي لا يتوقف


    المشكلة الحقيقية في إسبانيا هي أن هذا البلد ينتج أستاذًا في خط الوسط كل ستة أشهر تقريبًا، المنظومة الكروية هناك تعتمد على تفريخ اللاعبين الذين يجيدون التحكم في إيقاع اللعب مما يجعل التنافس داخليًا شرسًا إلى أقصى درجة.

    مهما بلغت موهبة بيتارتش وتطوره مع ريال مدريد فإنه سيظل دائمًا تحت وطأة مقارنات لا تنتهي مع عناصر حققت الكثير طيلة السنوات الماضية.

    هذا بجوار المصنع الذي لا يتوقف عن العمل يجعل من فكرة ضمان المركز الأساسي ضربًا من الخيال ويجعل من حلم النجومية المطلقة أمرًا معقدًا يحتاج إلى معجزات تتجاوز مجرد إجادة كرة القدم.


  • بيت القصيد.. قسوة دي لا فوينتي وغياب الضمانات


    المدرب الحالي لويس دي لا فوينتي لا يعترف بالأسماء الكبيرة بقدر اعترافه بالجاهزية الفنية والبدنية اللحظية التي تخدم خطته المباشرة.

    منهجه يعتمد على تدوير اللاعبين ومنح الفرص للجميع لكنه في الوقت ذاته يمتلك مقصلة جاهزة لاستبعاد أي لاعب لا يقدم الإضافة المطلوبة فورًا وبشكل حاسم.

    في هذا النظام الصارم لا توجد مقاعد محجوزة للأبد أو ولاءات تاريخية للاعبين الشباب، بمجرد أن يخرج اللاعب من حساباته لمرة واحدة نتيجة تراجع مستوى ناديه أو تغيير في التكتيك يصبح الطريق للعودة شاقًا وطويلًا ومملًا. 

    بيتارتش يراهن اليوم على استمرارية توهجه في بيئة متغيرة ومتقلبة بينما كان الاستقرار والمكانة المرموقة ينتظرانه في مشروع أسود الأطلس الذي كان سيمنحه الثقة المطلقة لبناء مجد شخصي وقاري لا يتكرر.


