التخبط مستمر .. فيفا يتراجع عن قراره المثير للجدل في كأس العالم

كانت رابطة مشجعي كرة القدم من بين أشد المنتقدين لهذه السياسة، وقال المتحدث باسم الجمعية: "مرة أخرى، في كأس العالم هذه، يأتي المشجعون في المرتبة الأخيرة وليسوا في المرتبة الأولى". "تشكل الحرارة والرطوبة مصدر قلق حقيقي لرفاهية المشجعين، وينبغي أن يكون هذا هو محور اهتمام الفيفا الرئيسي وليس القدرة على بيع المزيد من زجاجات المياه بأسعار مبالغ فيها".

كما أثارت هذه القضية انتقادات من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي شكك في الأسباب الكامنة وراء الحظر.

وقال ستارمر لمحطة LBC: "هذا خطأ. ولا يسعني إلا أن أعتقد أن الأمر يتعلق بجني الأموال". "إذن، لا يمكنك إحضار زجاجات بلاستيكية، لكن يمكنك شراء زجاجة مياه عندما تدخل إلى الملعب؟ وستكون باهظة الثمن. التذاكر نفسها تكلف ثروة، وهي باهظة الثمن جدًا في رأيي. لذا، هذه سياسة خاطئة".